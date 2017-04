Miloš Krasić: Nisam hteo u Zvezdu ili Partizan! Džoni Mijailović je jako dobar, ali lud

„Jovanović i Tošić su mi govorili da ne idem u Poljsku“, poručuje bivši reprezentativac Srbije

Kada je pre nešto manje od dve godine odlučio da karijeru nastavi u Poljskoj mnogi su smatrali da je Miloš Krasić digao ruke od ozbiljnog fudbala. Posle Juventusa, CSKA i Fenerbahčea, Lehija iz Gdanjska je izgledala siromašno, kao ekipa nedostojna karijere nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

Ipak, brzonogi krilni fudbaler se preporodio u Gdanjsku. Postao je jedan od najvažnijih igrača tima koji ove sezone igra odlično. I i dalje ime šanse da se bori za titulu.

„U avgustu 2015.godine me je pozvao prijatelj Zoran Rašić. On je poznavao direktora Lehije i predložio mi je da igram u Gdanjsku. To je bila njegova ključna reč - igra. U prinicipu, novac me nije zanimao. Zaradio sam dovoljno, ali sam posle teškog vremena u Istanbulu hteo ponovo da osetim strast. Znao sam da Lehija nije Fener, ali bolje me je da igram u Poljskoj, nego da sedim na klupi u Turskoj. To je bio moj rezon“, rekao je Krasić

U razgovoru za poljske medije Krasić je priznao da su ga želeli najbolji klubovi u Srbiji, ali da je on želeo da ostanu u inostranstvu.

„Bilo je onih koji su mi pričali. Zavšrio si karijeru, vrati se kući. Međutim, odbio sam pozive iz Crvene zvezde i Partizana. Međutim, nisam želeo da se vratim u Srbiju, već da igram u inostranstvu i pokažem da nisam zaboravio da igram fudbal“.

Posle poziva iz Lehije raspitao se o stanju u poljskom fudbalu. Imao je šta da čuje, mada je bilo onih koji su ga odgovarali od te ideje.

„Pre nego što sam potpisao za Lehiju, zvao sam kolege: Ljuboju, Mireta Radovića, i Nikolu Mijailovića. On je mnogo dobar igrač, ali lud. Hahahaha... Svi su mi rekli da treba da pokušam. Moj agent mi je rekao da je od EURA 2012.godine poljski fudbal u velikoj ekspanziji. Međutim, na pomen ovdašnjeg prvenstva prvo se i jedino setite Legije, Leha i Visle iz Varšave. Znao sam da ti klubovi imaju novac. Bilo je i mojih drugova kao što su Duško Tošić i Milan Lane Jovanović, inače nekadašnji igrač Liverpula koji su mi govorili: „Gde ćeš tamo?“. Međutim sada su i oni naučili da sam došao u dobar tim“.