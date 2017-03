Milutinov: Hteo sam da se vratim u Partizan, Zvezda nikad nije bila opcija

"Zvezda me je htela, odbio sam tu ponudu, pa sam zvao mog agenta i rekao mu da želim da idem u Partizan. Insistirao sam na tome", naveo je srpski centar

Centar grčkog Olimpijakosa Nikola Militinov otkrio je da je imao želju da se letos vrati u Partizan, pošto je grčki klub u jednom trenutku planirao da ga pošalje na pozajmicu. On je istovremeno negirao da je bio na korak od dolaska u Crvenu zvezdu, iako su pojedini srpski mediji špekulisali o tome.

“To je izlazilo u novinama, nijednog trenutka nisam želeo da se oglašavam povodom toga. Znao sam da će, ako počnem da pričam, to još potrajati. Pustio sam da se završi što pre. Ja sam znao da neću preći u Zvezdu“, rekao je Milutinov za Sportski žurnal.

A do povratka u tabor crno-belih nije došlo pošto je Olimpijakos promenio odluku o pozajmici.

“Sve se dešavalo jer je Olimpijakos rekao da želi da me pošalje negde na pozajmicu, da igram više, jer prošle sezone nisam imao toliko prostora. Hteli su da se razvijam negde drugde. Zvezda me je htela, odbio sam tu ponudu, pa sam zvao mog agenta i rekao mu da želim da idem u Partizan. Insistirao sam na tome! Ali, posle nekoliko dana iz Olimpijakosa su me pozvali i rekli da ipak žele da ostanem u klubu.“

Nije se Milutinov sa Partizanom rastao baš na prijateljski način u leto 2015. godine, a tadašnji trener Duško Vujošević optužio je menadžera igrača da je radio suprotno dogovoru.

“Vratio bih se i nadam se da bi me dobro prihvatili. Imao sam tu želju da probam da pomognem timu.“

