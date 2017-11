Minus šest nije problem! Bambi: Ko dobije derbi, zaslužuje titulu

„Ova ekipa ima nerv da grize do kraja“, kaže Zoran Tošić

Jedan potez menja sve. Onaj u izvedbi Zorana Tošića promenio je Partizanovu krvnu sliku. Ne prvi put ove sezone.

Kao što je izvukao Parni valjak u Čačku ili ga usmerio ka pobedi nad Skenderbegom, tako je Bambi povukao crno-bele i protiv Voždovca, pošto se još jedan njegov projektil ispostavio ključnim za ishod meča u kome za goste ništa manje od tih 1:0 ne bi bilo prihvatljivo.

„Znali smo šta i kako moramo da radimo. Tavamba je oduzeo loptu na centru, Ožegović odigrao glavom za mene i hvala mu na asistenciji, a drago mi je što sam prvu šansu pretvorio u gol, posle čega je ekipi bilo lakše. Pogotovo što je naporno igrati na svaka tri dana, a s obzirom na zaostatak u prvenstvu, svaka pobeda je bitna“, sažima Tošić utiske posle gostovanja u Zaplanjskoj.

Njegova "zavijuša" u stilu Arjena Robena spržila je ambicije Zmajeva i potvrdila da od takvog šuta, koji koristi tokom cele karijere, skoro da nema odbrane.

Samo ako nanišani.

„Levonogi fudbaleri obično traže 'ulaz' s krila unutra. Problem za odbranu je što ne zna kad će se to desiti. Da li ću sad ili sad ili sad“, smeje se reprezentativno krilo. „Mi smo ti koji imamo loptu, odlučujemo i zato je prednost na našoj strani. Dobro sam odreagovao, pogodak je bio dobar“.

Daleko od toga da je u 26. minutu mali beogradski derbi rešen. Posebno što se Voždovac još jednom predstavio kao ekipa od stila i smisla, sposobna da opasno zapreti Vladimiru Stojkoviću iz izgrađenih akcija. Kad su Dejan Georgijević i Bojan Duronjić promašili mogao je da ih kazni Marko Jevtović, ali je propustio da realizuje jedanaesterac pred kraj utakmice. Saigrači mu ne zameraju.

„Sve je to fudbal, ljudski je promašiti“, kaže povtratnik u Humsku, koji je i sam u Čačku pre tri sedmice bio neprecizan sa 11 metara. „Važno je da ekipa ima nerv da grize do kraja, da radi 90 minuta, da ne posustaje...“

Tošić je postigao drugi gol u tri dana, međutim, onaj prvi protiv Spartaka bio je dovoljan tek za bod, što je značilo da je Crvena zvezda uvećala prednost na tabeli koja sad iznosi šest bodova.

„Ovaj sistem takmičenja, uveden pre dve godine, pokazuje da tih šest bodova i nije neka velika razlika. Praktično, stiže se samo jednom pobedom u derbiju. Naše je da dobijamo sve utakmice do te sa našim najvećim rivalom i da onda u direktnom sudaru rešavamo. Realno, ko tu pobedu zaslužuje da bude prvi. Ima još do derbja. Prvo – Vojvodina. Ozbiljna je to ekipa, želi i ona nešto da napravi, ali mi smo Partizan“, ponavlja Zoran Tošić.

STADION LEP, „VEŠTAK“ MOGAO I BOLJI

Igrao je Tošić tokom karijere na desetine utakmica na terenima sa veštačkom travom, pa je pozvan da prokomentariše kvalitet one na stadionu Voždovca.

„Stadiončić je lep. Kulturan, fin. Za primer. A kad se već toliko love uložilo u njega, mogao je i 'veštak' da bude bolji“, ne okoliša Bambi.

IZ PRVOG ŠEŠIRA - RUSIJA

U petak je žreb mundijalskih grupa, a kao član reprezentacije koja je izborila plasman na Prvenstvo sveta i bivši prvotimac CSKA Zoran Tošić je precizirao želje.

„Voleo bih da nam iz prvog šešira dođe Rusija. Ili Poljska. Bilo bi fenomenalno da izbegnemo one najjače reprezentacije, kako bismo imali više šansi. Mada, ko god se plasirao na završni turnir vredan je pažnje. Uverli smo se u to u Južnoj Africi. Imali smo grupu koja je mogla da se prođe, tad smo mislili da ćemo lako dobiti Australiju, a nismo uspeli ni nju, ni Ganu na početku“, podseća Tošić.

(FOTO: Star Sport)