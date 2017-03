Mire Radović potpisao novi ugovor!

Srpski ofanzivac nagrađen sa dobre partije

Za samo nekoliko meseci Miroslav Radović je po povratku u Legiju pokazao kakav je igrač. Opet je “onaj stari”, opet igra Legije u mnogome zavisi od njega i opet klub iz Varšave pobeđuje na konto Radovićevih golova i asistencija.

Partizanu letos nije valjao, klub iz Humske ga se rešio posle nekoliko meseci, a Legija ga dočekala raširenih ruku i potpisala ugovor sa njim do kraja sezone. Sada je ta saradnja produžena do 2019. godine. Radović je danas sa Legijom potpisao novi ugovor prema kojem bi za belo-crne trebalo da igra do 35. godine.

“Vratio se kod nas posle turbulentnog perioda u Kini, Sloveniji i Partizanu. Srce mu je uvek bilo ovde, a mi smo se stalno nadali da će se vratiti. Za kratak period je opet pokzao da je i dalje sjajan igrač. Onaj igrač kojeg smo se sećali kada je otišao u Kinu. Igrač koji je uvek opasan na terenu, koji ni od čega može da napravi nešto, koji je lider i ima odličan uticaj na svlačionicu. Dali samo mu tada ugovor na godinu dana da bi ga isprovocirali i motivisali. Novi ugovor je nagrada za sve što je uradio otkako se vratio u Legiju”, rekao je direktor poljskog kluba Mihal Ževalkov.

Radović nije mnogo pričao. Samo je konstatovao zadovoljstvo što ostaje u klubu u kojem je ispisao istoriju poljskog fudbala kao stranac sa najviše odigranih utakmica.

“Želja je bila obostrana. Ovo je jedan od najboljih perioda u mojoj karijeri. Počastvovan sam i što sam jedan od kapitena u klubu”, rekao je Radović.

(FOTO: www.legia.com)