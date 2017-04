Mirisalo je na čudo Darušafake, ali i ostalo na tome: Stvari su jednostavne, pobeđuje ekipa koja ima Ljulja!

Kraljevići su morali da olabave kravatu koja ih je stezala oko vrata, nije im bilo prijatno, ali je madridski tron ostao odbranjen - 83:75

Veličina slova A A A

Prvo - videli smo koliko je Darušafaka opasna ekipa. Drugo - ponovo se uverili koliko je Serhio Ljulj strašan košarkaš. Treće, možemo da zaključimo koliko gledamo male razlike između ekipa ove sezone u Evroligi. Kralj se mučio protiv osmoplasirane Darušafake, morao je tokom prve dve četvrtine da olabavi kravatu koja ga je stezala oko vrata, ali je potom zasukao rukave, zbacio odoru sa sebe i dobio prvi meč u četvrtfinalnoj seriji s 83:75 za vođstvo od 1:0.

Na minut i po pre kraja Darušafaka je bila na četiri razlike zaostatka, tada je Ljulj dao važne poene posle iznuđenog faula. Potom je Vonamejker dao poene uz bacanje i u poslednji minut smo ušli sa tri poena prednosti Reala. Tada je svaka lopta išla na Ljulja, koji je zabio koplje u srce Darušafake na 35 sekundi pre kraja meča.

U sudaru prvoplasiranog i osmog na tabeli posle ligaškog dela nismo očekivali ovako tesan obračun, ali se još jednom pokazalo koliko su sve ekipe u Evroligi snažne i bliske po kvalitetu. Real je bio apsolutni favorit, ali je bilo svakako, samo ne lako za Kraljeve koji su morali da rade sve do poslednjeg minuta kako bi zaradili prvu pobedu u seriji.

Najefikasniji u domaćem timu bio je naravno Ljulj sa 23 poena, dok je kod gostiju najbolji bio Bred Vonamejker sa 21 poenom.

Meč je svakako počeo na neočekivan način. Darušafaka je posle prvih 10 minuta igre imala osam razlike, tokom druge deonice i čak 11. Nisu se uplašili puleni Dejvida Blata, ušli su u meč rasterećeno, znajući kako su došli do četvrtfinala i tu uhvatili Real na spavanju uz dobru igru Breda Vonamejkera.

Ipak, Kralj ne bi bio to što jeste da nema dobru psihu. Pablo Laso je naredio mirnoću, naredio je da ne sme biti brzanja niti panike i to se videlo na parketu.

Glavni general Ljulj držao je vojsku na okupu, a Real se do poluvremena vratio na samo bod razlike. To je u psihološkom smislu davalo podsticaj domaćinu da sve ipak drži pod kontrolom, a do prednosti je Real uz dobru igru Gustava Ajona došao tokom treće deonice.

Možda je neko očekivao da Darušafaka tu padne, ali se to nije dogodilo. Pokazali su Turci da imaju kvalitetan sastav napravljen od skupih igrača sa ciljem da idu daleko. Uz pomoć tehničke Ljulju zbog simuliranja držali su meč u egalu.

Međutim, u poslednjih 10 minuta Darušafaka nije imala snage za preokret. Ipak, i pored poraza tim Dejvida Blata ima dosta toga pozitivnog da izvuče iz ove utakmice. Nije baš da nema šanse u seriji. Ali su one svakako male.

Ipak je Real Madrid sa druge strane.

EVROLIGA - REZULTATI

Utorak:

CSKA - Baskonija 98:90

/Teodosić 22 - Larkin 17/

Panatinaikos - Fenerbahče 58:71

/Rivers 16 - Bogdanović 23/

Sreda:

Olimpijakos - Anadolu Efes 87:72

/Mancaris 14 - Hanikat 17/

Real Madrid - Darušafaka 83:75

/Ljulj 23 - Vonamejker 21/

(FOTO: Action images)