Miro Bilan: Otkako je Radonjić došao Zvezda igra sjajnu odbranu!

"Pokazuje kako se to radi i velikim ekipama u Evroligi - i to je za svaku pohvalu", kaže centar Cedevite

Derbi 15. kola igraće se u Zagrebu između Cedevite i Crvene zvezde u nedelju od 19 časova. Miro Bilan najavljuje veliku utakmicu i ističe probleme svog tima, kao i odličnu odbranu koju igra Crvena zvezda.

"Imamo dosta problema i izostanaka. Otkad je ekipa s ovakvim novim rosterom mislim da nismo zajedno odradili više od dva treninga. Tako da imamo još dosta rezerve i dosta stvari još treba da dođu na svoje mesto kad se skupimo. Situacija je malo bolja i nadam se da ćemo do utakmice u nedelju svi biti u kakvom-takvom stanju i da možemo da odigramo jednu pravu utakmicu. Kad dobiješ neke utakmice u završnici sigurno da ti to daje veliko samopouzdanje. S druge strane je ekipa koja ima neverovatan niz u ABA ligi i igra sjajno u Evroligi", rekao je Bilan, a prenosi sajt ABA lige.

Centar Cedevite kaže da mu je malo neobično što će se utakmica igrati na katolički Božić.

"Zvezda generalno otkad ju je preuzeo trener Radonjić igra zaista sjajnu obranu. Pokazuje kako se to radi i u Evroligi velikim ekipama i to je za svaku pohvalu. Stvarno to sjajno izgleda, no i oni imaju nekih svojih lošijih strana. Mi ćemo da pokušamo da to što bolje iskoristimo. Igranje na Božić je atipična situacija. Dosad to nije bila praksa, no čujemo da prodaja ulaznica ide dobro. Očekuje se veliki broj gledalaca, što mi je jako drago i to nam daje obavezu da budemo pravi i da na neki način nagradimo gledaoce što su došli baš na Božić da gledaju ovakvu utakmicu", zaključio je Bilan.

Crvena zvezda posle 14 kola ima maksimalan učinak, dok je Cedevita na trećem mestu sa 10 pobeda i četiri poraza.

