Miroslav Đukić: Kod kuće više nemamo pravo na grešku! Zvezda neće kalkulisati

„Očekuje nas velika utakmica", poručio je trener crno-belih

Da se sezona završila pre dve sedmice trener Partizana Miroslav Đukić bi mogao da kaže da iza sebe ima odličnih šest meseci. Međutim, posle serije neplaniranih kikseva, koji su kulminirali porazom od Napretka, navijači crno-belih očekuju da Parni valjak samelje večitog rivala. I vrati se u šampionsku trku.

Imaće Partizan pritisak pozitivnog rezultata, ali dan večitog derbije nije dan za izgovore. Posebno, što će Đukić moći da računa na Evertona i Tošića.

„Očekuje nas velika utakmica, dve velike ekipe, napravile su uspeh plasmanom u narednu fazu Lige Evrope. Biće spektakl, praznik fudbala, nadam se fer borbi, neka pobedi bolji. Svi se nadamo da će kvalitet igre biti bolji nego u prethodnom meču, ali svaki derbi nosi dosta tenzije, jer niko ne želi da izgubi. Mislim da će ovaj biti bolji, jer u njega ulazimo rasterećeniji i mirniji, pošto je obezbeđen plasman u Evropi. Mi moramo da idemo na pobedu, jer smo u bodovnom zaostatku, dok Zvezda može da kalkuliše. Mada, mislim da to neće raditi, jer je pobednička ekipa“, rekao je na početku Miroslav Đukić.

Ne priznaje Partizanov trener da je šampion u padu forme, o čemu možda svedoče i brojke. Na remi protiv Vojvodine nakalemio se i poraz od Napretka. Dok dlanom o dlan i Zvezda je stekla devet bodova prednosti.

„Ne mogu da kažem da li smo u dobroj formi ili ne, kad ne igramo na dobrim terenima, pošto su bili loši protiv Vojvodine (sneg) i Napretka (blato). A zalaganje je uvek bio na vrhunskom nivou“.

IGRAJU EVERTON I TOŠIĆ

Partizan više od 20 meseci ne zna za poraz od najvećeg rivala. Crvena zvezda je trijufovala u 150. večitom derbiju u februaru 2016. godine. Bio je to početak Partizanove serije. Međutim, crno-beli su ove jeseni izgubili mnogo bodova kod kuće.

„Trebalo je da bude kontra, da ovo bude neosvojiva tvrđava. Nismo uspeli to da postignemo. Da li je to pritisak nad nama kad igramo kući. Nismo uspeli da rešimo taj problem. Jer prvenstva se osvajaju kod kuće. Pogotovo naše. Tu nemate pravo na grešku. Moramo da budemo superiorniji“.

Dobra stvar za crno-bele je što nemaju problema s povredama, kao u prethodnom periodu.

„Ritam od po dve utakmice sedmično je uzeo danak, ali bilo ko da uđe će dati sve od sebe i zameniti startera. Pokazali smo da možemo bez svakoga, jer smo mi tim. Tošić će odraditi probu, Miletić je sa nama“.

Partizan je u Kruševcu stvarao šanse i promašivao. Isto tako je bilo i protiv Vojvodine.

„Imali smo prilike, nismo ih realizovali, što je u neku ruku problem, ali je dobro da ulazimo u prilike. Nedostajalo nam je realizacije, da je dovedemo na nivo na koji želimo“.

Isto tako se može konstatovati da je odbrana bila klecava.

„Ne smemo da primamo golove kao protiv Kijeva, gde smo primili sedam u dve utakmice, pa je nemoguće proći. Ili dva u Kruševcu. Moramo to da popravljamo. Dolazi do gubitka koncentracije. Partizan mora da bude defanzivno čvrst. Kad smo bili takvi onda smo dobijali. Da rezimiramo: Partizan je napravio odličnu sezonu. Plasirao se u LE, trenutno je na drugom mestu, čime nismo zadovoljni, ali postoje nagoveštaji da ekipa može da raste. To je proces, jer ovaj tim ima novog trenera, pa sve stvari koje su se dešavale su normalne. A proces zahteva vreme“.

Govorio je i o Zvezdi.

„Odlična ekipa. Tu su zbog svojih zasluga. Naše je da radimo, da se borimo i da anuliramo njihovo prvo mesto. Zasad samo mogu da joj čestitam“, dodao je Đukić.

