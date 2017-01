Mišići Veselog za preokret Fenera, Galata bila na pragu čuda! (VIDEO)

Galatasaraj imao i plus 15 ali je ispustio pobedu protiv gradskog rivala

Veličina slova A A A

Umalo da Galatasaraj režira još jedno čudo posle deklasiranja Makabija! I to protiv favorizovanog gradskog rivala Fenerbahčea u gostima. Ceo meč je Galata vodila protiv Obradovićevog tima, imala i plus 15 u nekoliko navrata, ali je pukla u finišu utakmice jer nije imala rešenja za sjajnog Jana Veselog i fener je slavio 85:80.

Osim vođstva u prvom minutu napada, Fener je konstantno bio u rezultatskom deficitu do samog finiša utakmice. Galata je već u prvoj četvrtini stigla do plus 11 (24:13) i krenula slično kao protiv Makabija pre dve dana. Fitipaldo,Guler, Micov i Plajs su tukli iz svih pozicija i održavali goste u vođstvu dok je Bogdan Bogdanović bio jedina svetla tačka u igri Obradovićevog tima. U drugoj četvrtini je proradio sjajni Blejk Šilb, proigrao je i Tajus pa je Galata konstantno održavala vođstvo od desetak poena razlike, a pred sam kraj je imala plus 15.

Ipak, Fener nije Makabi da se raspadne posle jednog lošeg poluvremena. Obradovićev tim je u trećoj četvrtini počeo da topi prednost gostiju i u poslednji kvartal ušao sa samo dva poena zaostatka. Sjajan je u tom periodu bio Jan Veseli koji je brutalnim zakucavanjima i blokadama dao impuls života evropskom vicešampionu.

Šilb je bio jedini u timu Galatasaraja koji je održao nivo igre iz prvog poluvremena, ali to nije bilo dovoljno… Veseli i Bobi Dikson su nosili Fenerbahče ka preokretu i pobedi i Obradovićev tim je minut pre kraja konačno prešao u vođstvo. Trojka Diksona 40 sekundi pre kraja i faul Micova u sledećem napadu Galatasaraja su bili ključni momenti koji su rešili pitanje pobednika.

Veseli je sa 20 poena (8/9 za dva!) i sedam skokova bio najbolji u pobedničkom timu, pratili su ga Dikson sa 17, Datome i Bogdanović sa po 14 poena, a srpski reprezentativac je šutirao 2/7 za dva i 3/7 za tri poena iako je u prvom poluvremenu imao odličan procenat šuta. Šilb je kod Galate bio najefikasniji sa 21 poenom, Guler je dodao 17, a Micov 14.

(FOTO: MN Press)