Misterija Novak Đoković: Sindrom Roda Lejvera 2.0

U samo godinu dana od kralja do lutalice, od neprikosnovenog prvog do senke sebe samog

Veličina slova A A A

Šta se to dogodilo sa Novakom Đokovićem u proteklih godinu dana - pitanje je koje je sebi postavio skoro svaki prosečni građanin Srbije, ali i pola sveta. Prezasićenje, umor, pritisak porodice, javnosti, neadekvatna ishrana, neadekvatni saradnici... Ovo svakako nije kraj spiska koji bi mogao da nam objasni šta je to naš teniser pogrešno uradio, koga je uvredio, ko ga je prokleo pa da sada, godinu dana nakon što je dohvatio sam vrh belog sporta, krene da gubi.

I to kako. Onako kako šampioni ne gube, predajući se usred mečeva kada vide da im ne ide. Kao razmaženo dete. Jer dozvoliti da vas neko koga ste pet puta pobeđivali u isto toliko mečeva i kome ste pre manje od dve nedelje dali samo jedan gem za ceo meč, ponizi, naročito u trećem setu je nezapamćeno.

"Bio je bolji, išlo ga je, a mene nije. Sve je rešeno već nakon prvog seta", nekarakteristično se pravdao Đoković nakon poraza od Tima.

Kada je 2016. konačno osvojio Rolan Garos i podigao toliko željeni Kup musketara, Novak Đoković je uspeo ono što je poslednji put pošlo za rukom Rodu Lejveru 1969. - da u isto vreme drži sva četiri pehara sa grend slemova. U tom trenutku vezao je naš as čak 28 pobeda na ova četiri najveća teniska turnira na svetu. Na vrhu ATP liste gledao je sa preko 16.000 poena, što nikada ranije nije viđeno. Najbliži rivali delovali su kao obični amateri. A onda je "upao u rupu". Danas, godinu dana kasnije, ima samo jednu titulu u ruci, i to onu iz Dohe sa početka sezone, od ponedeljka neće biti među prva dva, a možda i prva tri na svetu, a u boksu će mu sedeti "znate već ko", a ne Marjan, Miljan, Boris i Gebhart. Čini se da je jedina svetla strana njegove sadašnje situacije Andre Agasi, koji više ima ulogu savetodavca, mentora, nego trenera kojeg Nole tek treba da odabere.

"Znam kako je to biti prvi na svetu, ali i kako je ostati bez te pozicije. Nadam se da će me to iskustvo, ali i vreme koje je preda mnom poslužiti da se vratim na sam vrh!", kaže Srbin.

Srećom po njega, pad ne bi trebalo da se nastavi, pošto u drugom delu sezone ne brani previše poena. Ali ko sada na to gleda kada Đoković ne može da se sastavi. Deluje kao da nikada ni neće, jer veže dva-tri dobra meča, a onda odigra toliko loše da očima ne verujete. Kao u drugom delu pariske bitke sa Dominikom Timom. Sličan meč kao taj Novak je odigrao na kraju prošle teniske godine, u finalu završnog mastersa u Londonu kada ga je kao početnika savladao Endi Mari. Tada je Boris Beker rekao da je to najgori meč koji je Novak odigrao pod njim. Rekao, a potom dobio otkaz.

"Pokušavam da shvatim šta mi se dešava, jer mnogo stvari ne funkcioniše. Volim ovaj sport, motivisan sam. Iako već dugo igram i dalje želim da pobeđujem. Najmanje što mogu je da dam celog sebe sa reketom u rukama. To sam i radio, ali nekada okolnosti nedozvoljavaju da budete najbolji", pomalo zagonetan je Beograđanin.

Ruku na srce, ovo se dešavalo i drugima, pa i legendarnom Rodu Lejveru koji takođe naredne sezone posle osvajanja svih gren slemova nije uspeo da uzme niti jedan od četiri najveća turnira. Pa i njegovi najveći rivali, Rodžer Federer i Rafel Nadal godinama su se mučili do ove sezone. Pa Švajcarac je na 18. grend slem titulu čekao od 2012!

Velika pomoć našem asu u narednom periodu biće prisustvo Agasija na Vimldonu koji počinje 3. jula. Jer Amerikanac je prošao još kroz gori pad u karijeri, kada je stigao do 141. mesta na ATP listi 1997, a onda se vratio na prvo mesto 1999. i do kraja karijere osvojio još dva grend slema. Njegovo iskustvo je ono što bi trebalo konačno probudi da Novaka do kraja, da ne zaspi ponovo nakon 2-3 dobra meča i dozvoli protivniku koji mu nije ni do kolena da ga ponizi.

(foto: Action Images)