Mitar ga dao, Tadić ispao! (VIDEO)

Prvi start u novoj sezoni i prvenac za Aleksandra Mitrovića u dresu Njukasla.

Istina u Liga kupu Engleske, gde je Rafa Benitez izveo večeras kombinovani tim, ali pogodak dovoljan da skrene pažnju španskom stručnjaku da bi mogao da mu ukaže poverenje i u Premijer ligi gde posle dva kola crno-beli sa severa Engleske imaju dva poraza.

Centarfor reprezentacije Srbije lepim udarcem doveo je Svrake u vođstvo već u trećem minutu, ali je Džejson Kamings za samo dva minuta preokrenuo rezultat. U finišu prvog dela mladi Arons je porvanao na 2:2, a kako u nastavku nije bilo golova ovaj okršaj je otišao u produžetke. U dodatnih pola sata Šumari su iznenadili domaćina i pobedili ga sa 3:2.

Mitrovic back on the scoresheet. 1-0. Worth a start on Saturday Rafa? #NUFC pic.twitter.com/Mzbr9RZleU