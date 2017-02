Mitrogol - sada je šansa: Pravio sam gluposti, ali sada sam se smirio

Srpski napadač kaže da je dočekao priliku i najavljuje golove

Njukasl večeras igra jedan od najvažnijih mečeva u sezoni. Možda i najvažniji... Svrake gostuju Brajtonu, najvećem konkurentu u borbi za prvo mesto u Čempionšipu, ali i plasman u Premijer ligu. A najveće nade Njukaslovih navijača počivaju na Aleksandru Mitroviću koji će biti prva napadačka opcija Rafe Beniteza u Brajtonu.

Popularni Mitrogol je u većem delu sezone imao ulogu rezervnog napadača i izgubio je mesto startera od Dvajta Gejla koji je igrao u sjajnoj formi i prvi je strelac lige sa 20 golova. Međutim, Gejl se povredio tako da je Mitrović opet u prvom planu. Bio je starter i u prošlom kolu kada je Njukasl remizirao sa Bristol Sitijem. Nije postigao gol, ali ga je Benitez pohvalio posle meča i rekao da je Srbin obavio posao.

Kada je Mitrović u pitanju, uvek je u prvom planu njegov burni tempermanet zbog kojeg je ispašatao i tokom debitanstke sezone na Ostrvu kada je dobio dva crvena kartona. Uoči derbija sezone, srpski napadač uliva poverenje Njukaslovim navijačima uz reči da se promenio.

„Mislim da sam drugačiji ove sezone jer sam mnogo smireniji na terenu. Prošle sezone sam pravio gluposti na terenu, ali sada sam se smirio. Znao sam da ću dočekati šansu. Sada je on stigla i pokušaću da je iskoristim“, rekao je Mitrović za Skaj Sports.

Mitrović je jako privržen Njukaslu. Nije krio ni kao dečak u Partizanu da mu je Njukasl omiljeni inostrani klub. Ispunio mu se san da zaigra za Svrake, pa i ne čudi što mu je teško palo ispadanje u prvoj sezoni.

„Bio sam deo tima koji je ispao iz Premijer lige prethodne sezone, tako da sad osećam odgovornost da to popravim. Nisam vrsta čoveka koji napravi grešku i pobegne. Pokušaću da popravim stvari da pomognem timu da se vrati u Premijer ligu gde i pripada“.

Srbin nema problem sa samopouzdanjem, ali ne krije da mu nedostaju golovi jer je postigao samo jedan na prethodnih 15 golova.

„Postizanje golova je nešto što me raduje. Nadam se da ću ih postizati u narednom periodu, da će to biti važni golovi i da će me usrećiti“.

(FOTO: Action images)