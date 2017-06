Mitrović: Pričam sa Partizanom, ali imam i opcije u Turskoj

"Postavio sam svoje uslove, znate, pak, kako je to tamo - natezanje“, kaže iskusni štoper

Veličina slova A A A

Milan Mitrović je izbio na prvo mesto na listi želja Partizana kada je u pitanju pozicija štopera. Kontakt je odavno uspostavljen, razgovora sa o transferu, ali doskorašnji fudbaler Mersina navodi da postoje još zainteresovanih klubova, pre svega iz Turske.

“Nema razloga da krijem, čuo sam se s ljudima iz Partizana. Menadžer se čuo s rukovodiocima crno-belih, sa druge strane - ja sa Nemanjom Jovšićem, nekadašnjim saigračem u Zemunu. Prija mi interesovanje Partizana, bez sumnje – velikog kluba“, rekao je Mitrović za Sportski žurnal.

On je priznao da mu imponuje interesovanje Partizana i novog šefa struke osvajača srpske duple krune, Miroslava Đukića.

“Znaće se za nekoliko dana. Imam i nekoliko opcija u Turskoj... Ako u Turskoj ne rešim... Postavio sam svoje uslove, znate, pak, kako je to tamo - natezanje“, naveo je on i dodao da se radi o tri turska superligaša.

Prošle godine Mitrovića je silno želela i Crvena zvezda, ali na kraju nije došlo do dogovora.

“Zvezdan Terzić je hteo da me otkupi, predsednik Mersina nije hteo ni da čuje. Čak se i naljutio na mene: ’Shvati, neću da te prodam!’ Ostao sam, igrao drugu ligu: odmah sam video da je situacija loša, rukovodio sam se devizom ’samo da ostanemo’, ali... Predsednik je otišao posle četiri meseca, kada smo bili u sredini tabele i... Došao je novi, pojačale su se trzavice, Brazilci su ’povukli ručnu’. Kada klub tri godine ne može da registruje nove igrače, znate šta mu sledi...“

(FOTO: MN Press)