Mitrović: Tek ćemo shvatiti važnost ove pobede

"Možda to u ovm trenutku ne izgleda tako, kao pobedili smo Bamberg, to su svi očekivali, ali u ovom sastavu savladati bilo koji evroligaški tim je podvig", kaže kapiten crveno-belih

Zvezda je stigla do 14. evroligaške pobede u fantastičnoj atmosferi dvorane Aleksandar Nikolić. Jedan od igrača koji su povukli srpskog šampiona na večerašnjoj utakmici bio je kapiten Luka Mitrović, koji je velikom borbenošću na samom startu utakmice motivisao svoje saigrače da maksimalno izgaraju protiv Bamberga.

Nemci su okarakterisani kao jedan od lakših protivnika u završnici ligaškog takmičenja, ali bi upravo ova pobeda mogla da ima presudan značaj kada je u pitanju plasman ekipe Dejana Radonjića u četvrtfinale Evrolige.

"Mislim da će ljudi, a mi sami, tek shvatiti važnost ove pobede. Možda to u ovm trenutku ne izgleda tako, kao pobedili smo Bamberg, to su svi očekivali, ali u ovom sastavu savladati bilo koji evroligaški tim je podvig. To je ekipa koja zna da igra na gostovanjima, pokazali su to više puta ove sezone. Imaju izuzetno iskustvo i kvalitet, mislim da je ovo mnogo veća pobeda nego što izgleda".

Svaki protivnik sa sobom nosi veliki motiv.

"Evroliga je ove godine napraveljena tako da nema mnogo mečeva sa izrazitim favoritima. Osim CSKA i Real Madrida, kada igraju kod kuće, nema tu mnogo unapred upisanih pobeda. Sve su to mečevi u kojima neke male sitnice mogu da prevagnu na jednu ili drugu stranu. Mislim da smo to shvatili na vreme, da se nijedan meč neće dobiti sam od sebe, nego da mi moramo da ga dobijemo. U svaku utakmicu u koju smo ušli sa takvim stavom videlo se i po rezultatu i po kvalitetu igre da smo definitivno sazreli i skapirali šta je bitno".

Serija nemačkog šampiona od 17:0 u jednom trenutku je uplašila Zvezdinu publiku u dvorani Aleksandar Nikolić.

"Neprijatnih par minuta, kraj treće i početak četvrte četvrtine. Ali srećom u prethodnih 20 minuta smo stekli fenomenalnu zalihu, koju oni ni pored našeg velikog pada nisu uspeli da stignu".

Nije bilo lako bez Jovića i Dangubića.

"Mi smo ekipa kojoj se oseća nedostatak svakog igrača, a naročito dva igrača iz prve petorke, tako da ovih ostalih 12 igrača mora izuzetno da se pomuči i napravi korak napred kako bi se nadomestio njihov izostanak".

Košakraši su večeras imali podršku fudbalera, da li ekipa sa stadiona Rajko Mitić može da računa na podršku kolega iz košarkaškog kluba na 153. večitom derbiju?

"Hvala im na dolasku, hvala im na podršci. Znam da je derbi u subotu, plašim se da će nam se termin treninga poklopiti sa utakmicom. Ukoliko tako ne bude vrlo rado ćemo uzvratiti podršku", zaključio je Mitrović.

(FOTO: Star Sport)