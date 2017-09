Mnogo volim Srbe! Svuda su oko mene, čak je i Jan Veseli usvojen

"Bogdan i ja smo stvorili toliko zajedničkih uspomena tokom prethodne dve godine, dve vrlo intenzivne godine. Sada nema prostora za prijateljstvo na terenu", kaže Điđi Datome

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Nekoliko momenata pošto je Italija savladala Finsku i overila kartu za četvrtfinale Evrobasketa, srpski novinari u Istanbulu razgovarali su sa Điđijem Datomeom i pitali ga da iznese razmišljanja o Srbiji i naravno, velikom prijatelju Bogdanu Bogdanoviću.

Tada je bio prilično uzdržan, jer se još nije zvanično znalo da će Srbija proći Mađarsku. Zbog toga je na treningu u ponedeljak uveče bio daleko raspoloženiji za priču.

„E, sada možemo da pričamo o Srbiji i Bogdanu“, izustio je Datome i nastavio:

„Bogdan i ja smo stvorili toliko zajedničkih uspomena tokom prethodne dve godine, dve vrlo intenzivne godine. Sada nema prostora za prijateljstvo na terenu. Ja ću raditi sve što mogu da pomognem svom timu, on će uraditi isto. Bićemo prijatelji ponovo nakon utakmice“, rekao je Datome.

Kada nam se tako otvorio, interesovalo nas je da li je možda razgovarao sa Bogdanom, te Nikolom Kalinićem i trenerom Željkom Obradovićem pred veliku utakmicu?

„Pričali smo dosta tokom priprema, ali posle toga smo se videli tek jednom ili dva puta. Znam da on voli ovakve utakmice, visokog napona, važne utakmice. Znam da će biti spreman za ovaj meč. Nikolu Kalinića sam sreo u Atini, na Akropolis kupu, sa Željkom se nisam video, ali smo se čuli preko telefona“.

Datome je medijima u Istanbulu otkrio svoju ljubav prema srpskom narodu.

„Imam mnogo prijatelja u Srbiji. Vlada Androić (pomoćnik Željka Obradovića) je Srbin, Bata Zimonjić (kondicioni trener) je takođe Srbin. Veseli je gotovo Srbin, usvojili ste ga, a-ha-ha. Uvek sam okružen Srbima. Volim Srbe. Ali, o tome neću da razmišljam kada budem na terenu“.

Iskusni šuter imao je dosta pohvala na račun Srbije, ali je ocenio da očekuje nervoznu utakmicu u sredu.

„Ne znam, iskreno. Znamo da će se oba tima boriti za pobedu svim silama. Biće dosta nervoze, kao i u svakoj važnoj utakmici. Znamo ko nam je protivnik, znamo ko smo mi, zato moramo da budemo spremni da reagujemo na pravi način. Srbija ima mnogo dobar tim, pobednički sistem, a da bismo pobedili moramo da budemo najbolji“.

Protiv Finske je bilo dominantno i rutinski, ali Datome taj meč shvata kao znak dodatnog upozorenja.

„Pitanje je da li možemo da ponovimo takvu igru. Bili smo odlični u prvom delu, dobar rezultat nam je dao mogućnost da dobro odigramo u drugom poluvremenu i budemo na distanci od minimum deset poena, što nam je dalo određenu sigurnost. Sada nas čeka drugačiji protivnik, drugačije okolnosti, igramo drugi dan... Može da se dogodi da ne budemo toliko precizni, da ne ubacimo toliko poena. Nikada dosad nismo postizali toliko poena kao u meču protiv Finske (48), zato moramo da budemo spremni na sve. Da budemo svoji i imamo samopouzdanja“.

Mada smo želeli da čujemo utisak o tome koliki je udarac za tim predstavljala povreda Danila Galinarija (udario protivnika pesnicom i slomio prst prim. aut), Datome je želeo odgovor da izbegne po svaku cenu.

„Da, to se dogodilo, ali to je prošlost. Mi to tretiramo kao običnu povredu. Bolje je da pričamo o nama i onima koji su tu, jer zaslužujemo poštovanje. Nije u redu da pričamo o onima koji nisu tu“.

Zato je temeljno analizirao vrline srpskog tima.

„Imaju snažan karakter, pobednički mentalitet. To je nešto što se uči, već dolazi s uspehom, s godinama zajedničkog rada, pobeda... Znam da Srbiji nedostaju mnogi igrači, ali Srbija je oduvek imala snažan karakter. Pamtim to još iz vremena kada sam igrao za kadete, juniore ili mladu reprezentaciju. Uvek su znali da pobeđuju. Zato moramo da ostanemo koncentrisani, da budemo naši i na kraju ugledamo semafor sa pozitivnim rezultatom u našu korist“.

Okršaj Srbije i Italije zakazan je za sredu od 20.30.

(FOTO: Fiba.basketball)