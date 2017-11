Moji favoriti na Mundijalu? Nemačka? Ne, ne volim kako igraju...

"Moramo da shvatimo to da u našim kartama imamo onu najjaču - Lionela Mesija"

Veličina slova A A A

Selektor Argentine Horhe Sampaoli podigao je prašinu u fudbalskom svetu svojom izjavom o favoritima na predstojećem Mundijalu. On je danas u jednoj školi novinarstva izjavio sledeće:

"Po meni, najveće šanse da osvoje Svetsko prvenstvo imaju Brazil, Francuska i Španija. Oni su jedan korak ispred nas. Nemačka? Nemojte njih stavljati na ovu listu, ne dopada mi se kako igraju", kazao je Sampaoli.

Iskusni stručnjak koji se nije proslavio u proteklim kvalifikacijama sa Gaučosima dodao je da njegovi momci pod hitno moraju da zaborave da su izgubili prethodna tri finala (2014. mundijalsko, i 2015. i 2016. finala Kopa Amerika, oba posle penala od Čilea).

"Kad snovi umru, umrli su. Moramo da shvatimo da je to sve prošlo. Zapravo, moji igrači to razumeju. Moramo da shvatimo i to da u našim kartama imamo onu najjaču - Lionela Mesija. To može da bude presudno".

Žreb za predstojeći Mundijal biće održan u petak 1. decembra u Moksvi.

(foto: Action Images)