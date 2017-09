Moji igrači nisu dobili jednaku šansu da se bore za zlato!

"Trojica sudija je bilo na parketu, veliki ofanzivni faul na Lučiću nije sankcionisan kako treba. Zaslužili smo jednaku šansu da se borimo za zlato, nismo je dobili u poslednjim minutima. Kada pogledam snimak, dobiću tačno mišljenje"

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Potvrdio je Aleksandar Đorđević da ostaje na klupi Srbije i u narednom periodu, ali je na konferenciji za štampu imao toliko toga da kaže na temu suđenja i spornih detalja koji su se dogodili.

Selektor Srbije nije bio zadovoljan kako se odvijalo poslednjih nekoliko minuta meča, posle kojeg je Slovenija overila evropsko zlato.

"Ljudi... Pogledaćemo snimak utakmice. Mi smo posle utakmice sa Rusijom već napravili zapisnik, bilo je čak 18 spornih situacija! Bilo je situacija, ako se svira Bobanu Marjanoviću nešto, zašto se ne svira i Gašperu Vidmaru ispred naše klupe? Potpuno ista situacija! I to ćete videti na snimku. Treba se adaptirati na to, ali ne možemo sad na to da se žalimo. Nemojte, ljudi, sad o tome da pravimo...", ostao je nedorečen selektor

Ali, nastavio je Đorđević, u dahu...

"To je ono što sam ja rekao igračima u svlačionici. Rekao sam im: 'Svaka vam čast, momci, ali niste dobili jednaku šansu da se borite za medalju'. Trojica sudija je bilo na parketu, veliki ofanzivni faul na Lučiću nije sankcionisan kako treba. Zaslužili smo jednaku šansu da se borimo za zlato, nismo je dobili u poslednjim minutima. Kada pogledam snimak, dobiću tačno mišljenje. Svakako nešto što ne cenim je da su trojica sudija bili na parketu, opet ne želim da oduzimam kredit Sloveniji za pobedu... Na rezultatu 82:80 bio je ogroman ofanzivni faul na Lučiću i dva bacanja za nas. A onda lopta nije teška 800 grama, nego dva i po kilograma. Ovo progovara takmičar iz mene, koji ne voli da gubi", zaključio je Đorđević.

