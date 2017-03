Moka se vratio kući

"Mnogi su u Halu sportova došli samo zbog Slavnića. Na snazi je još bila njegova čuvena izjava 'da više mrzi Partizan nego što voli Crvenu zvezdu'. Ko bi rekao da će koju godinu kasnije igrati za crno-bele i biti njihov trener"...

Bila je to prva sezona Zorana Moke Slavnića otkako se otisnuo u inostranstvo i dres Crvene zvezde zamenio opremom španskog Huventuda. Žreb za međunarodni Kup Radivoja Koraća 1978. hteo je da Huventud igra u grupi sa OKK Beogradom, tako da se legendarni as već posle šest meseci vratio u rodni grad. Huventud je inače lako prošao tu grupu i stigao do polufinala gde ga je sačekao tada moćni Partizan u nastajanju. U prvom meču u Badaloni, španski klub slavio je sa 114:109. A onda je došlo vreme za revanš koji je odigran 7. marta u novobeogradskoj Hali sportova. Tribine ovog legendarnog sportskog znanja bile su dupke pune, bilo je oko 6.000 gledalaca što je svakako jedna od najvećih poseta u istoriji Hale sportova.

Doajen srpskog novinarstva Vladimir Stanković u tekstu za magazin Koš prisetio se atmosfere sa te utakmice...

"Mnogi su došli samo zbog Moke. Na snazi je još bila njegova čuvena izjava 'da više mrzi Partizan nego što voli Crvenu zvezdu'. Ko bi rekao da će koju godinu kasnije igrati za crno-bele i biti njihov trener"…

Prvo poluvreme bilo je prilično izjednačeno, ali skor 51:45 ukazivao je da je Partizan na putu za finale. Tako je i bilo, Dalipagić sa 36 i Kićanović sa 31 poenom bili su dželati tima iz Badalone. Odličan je bio i Miško Marić sa 23 poena. Slavnić je bio upola manje efikasan nego kod kuće nekoliko dana ranije, dao je 16 poena. Toliko je postigao i Margalj, a najefikasniji je bio Santiljana sa 23. Sve to nije bilo dovoljno jer je Partizan pobedio - 107:95.

Moka je iz Beograda otišao tužan, možda i ljut, a Partizan u Banjaluku gde ga je 21. marta '78. u finalu Kupa Koraća u Boriku čekala Bosna. Inače, beogradski crno-beli su u tom finalu sa Bosnom osvojili prvi međunarodni trofej u klupskoj istoriji, a Slavnić i Huventud su ipak imali uspešnu sezonu pošto su došli do titule prvaka Španije...

PARTIZAN - HUVENTUD 107:95 (51:45)

Hala Sportva.

Gledalaca: 6000.

Partizan: Todorić 6, Dragan Kićanović 31, Dalipagić 36, Vujačić 3, Marić 23; Kerkez 2, Petrović 6.

Huventud: Slavnić 16, Fernandez 9, Margalj 16, Santiljana 23, Filba 16, Boš 2, Džonson 13.