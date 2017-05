Monako trese i kada Mbape sedi na klupi, titula je na dohvat ruke! (VIDEO)

Poraz od Juventusa nije ostavio traga - 3:0 na gostovanju Nansiju. Mladi napadač ušao u igru u 82. minutu

Veličina slova A A A

Pari Sen Žermen pritiska, ali se Monako ne zaustavlja!

Iako je tim Leonarda Žardima doživeo težak poraz u polufinalu Lige šampiona, to se nije videlo na gostovanju Nansiju gde su Kneževi dobili s 3:0 (2:0) i održali tri boda prednosti u odnosu na Svece. S tim što Monako ima i utakmicu manje pa im je sada titula na dohvat ruke.

Tim Leonarda Žardima do kraja šampionata igra protiv Lila i Sent Etjena kod kuće, a u poslednjem kolu gostuje Renu. PSŽ će igrati protiv Sent Etjena u gostima i protiv Kaena kod kuće. Dakle, Monako može potencijalno da osvoji još devet bodova, PSŽ još šest. A Kneževi već imaju tri boda više. Eto, toliko je titula blizu Monaka. Bila bi to prva titula još od 2000. godine.

Kilijan Mbape je na ovom meču uz većem delu ostao na klupi verovatno da bi malo odmorio, ušao je tek u 82. minutu utakmice, ali su Kneževi od prvog minuta pokazali da ih interesuje samo pobeda. Žerman je prodrao po desnoj strani u 3. minutu, uputio je centaršut, lopta je zakačila defanzivca Badilju i ušunjala se u gol.

Bio je to početak baš kakav je bio potreban Monaku.

Posle toga Kneževi su nastavili da igraju svoju igru, držali su terensku ravnotežu i nisu dozvoljavali Nansiju da ugrozi gol Subašića. Čak šta više, uspeli su Knaževi da prodaju i kontranapad posle kog je Bernardo Silva postigao lagan gol glavom i presudio domaćinu. Na kraju se u strelce upisao i Lemar i to na asistenciju talentovanog Mbapea.

Monako ima tri boda i tri meča do kraja sezone naspram dva Pari Sen Žermena. Deluje da je Monako jednom rukom već obgrlio trofej.

Od ostalih utakmica dana treba istaći pobedu Kaena na gostovanju Tuluzu 0:1 čime je pobegao na tri boda od opasne zone i iskoristio poraze osamnaestoplasiranog Dižona i devetnaestoplasiranog Nansija.

Lorijan je još na vagi posle remija sa Anžeom, a Gengan je dobio Dižon s 4:0, mada mu to neće mnogo pomoći jer je na sredini tabele i ne može ni gore ni dole.

LIGA 1 - 36. KOLO

Petak:

Sent Etjen - Bordo 2:2 (1:1)

/Berič 45, Pažo 64 - Una 42 penal, Labord 50/

Subota:

PSŽ - Bastija 5:0 (2:0)

/Lukas 32, Verati 35, Kavani 76, 90, Markinjos 82 /

Gengan - Dižon 4:0 (1:0)

/Brijan 4, 64, Salibu 55, 59/

Lil - Mec 0:2 (0:1)

/Manžek 37, Koade 55/

Lorijan - Anže 1:1 (0:0)

/Filipoto 63 - Manso 72/

Nansi - Monako 0:3 (0:2)

/Badila 3ag, Bernardo Silva 40, Lemar 86/

Tuluz - Kaen 0:1 (0:0)

/Santini 58/

Nedelja:

15.00 Ren - Monpelje

17.00 Lion - Nant

21.00 Marselj - Nica