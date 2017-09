Monpelje je glavni partibrejker Francuske - Monako je to shvatio u 92. minutu

Kneževi odigrali 1:1 na svom terenu

Monpelje je glavni partibrejker Francuske!

Posle remija protiv PSŽ-a, sada je u 92. minutu uspeo da se dokopa boda na gostovanju Monaku. Kamara je pogodio i doneo konačnih 1:1. Čik sada ako neko sme da igra sa Monpeljeom u nastavku sezone!

Lopta je malo prešla gol-liniju, dovoljno da se Radamel Falkao upiše u strelce i da golom u 38. minutu utakmice i privremeno odvede Monako na vrh tabele Lige 1. Kakve su to samo sjajne kretnje bile, fantastično se otkrio i poslao loptu preko linije, barem tako izgleda na snimku.

Pokazao je Monpelje da je težak za probiti, u to se uverio i Pari Sen Žermen. Ali sada je to upoznao i Monako i to u na teži način, posle gola u 92. minutu. Zaista je prijatno iznenadio i na ovom meču, imao približan posed lopte što svakako nije lako protiv Monaka, imao i veći broj šuteva ka golu rivala. Zsalužen je to bio bod. Više nego zaslužen.

Monako sada ima 19 bodova, a ukoliko PSŽ sutra dobije svoj meč (ili odigra nerešeno) to će značiti da će Kneževi samo prenoćiti na deobi prvog mesta.

Ne otpsujte Monpelje. Tu lekciju je sada naučio i Monako.

FRANCUSKA 1 - 8. KOLO

Petak

Monako - Monpelje 1:1 (1:0)

/Falkao 38 - Kamara 90+2/