Milan ide na sve ili ništa sa supertalentovanim golmanom

Šetnja kroz centar grada, ručak u luksuznom restoranu, pa sastanak. Vinćenco Montela proveo je sredu u Kastelamare di Stabiji, mlaom gradiću i luci u napuljskoj opštini. Odmor od svakodnevnog ludila jeste bila jedna od stavki, ali Vinćenco Montela je imao još jedan, vrlo bitan razlog dolaska u Kampaniju. Naravno, razlog je - Điđo Donaruma.

Momak koji je zapalio Italiju i fudbalski svet je kroz samo nekoliko dana prošao put od novog idola Milana, do najomraženijeg fudbalera. Zajedno sa svojim agentom Minom Rajolom. Ali, posle tektonskih potresa i odluke da Donaruma napusti Milan, sada se situacija popravlja i postoje naznake da bi Điđo ipak mogao da ostane na San Siru.

Upravo zbog toga Milan je krenuo na sve ili ništa sa supertalentovanim čuvarom mreže i poslao Montelu u dom Donaruminih i to gde je juče obavio razgovore sa ocem Alfonsom. Ali, trener Milana nije bio sam. On je, naime, sa sobom poveo i svog oca, Nikolu, a cilj ovakvog poteza bio je da se emocijom dopre do Donaruminih roditelja i Điđova lađa ponovo usmeri ka Milanovoj luci. Navodno, Nikola je Alfonsu poručio koliko je važno da mlad igrač poput Điđa ostane čvrsto na zemlji i nastavi karijeru u Milanu, gde su ga mnogi videli kao novog Paola Maldinija ili Franka Barezija. Ikonu.

U celu priču uključio se i donedavni predsednik Rosonera Silvio Berluskoni, koji je poručio da razume obe strane.

"Da sam ja predsednik Milana, uradio bih sve da zadržim Donarumu. Ali, opet, razumem i momka, koji ima mogućnost da zaradi ogroman novac za sebe i porodicu. Ko se ne bi ponašao kao on da je na njegovom mestu", pita se Berluskoni.

Razgovori su u delikatnoj fazi, ali izgleda da put do pomirenja postoji.

