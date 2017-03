Mora da bude harizmatičan, da ima autoritet i da mnogo, mnogo zna fudbala: Ko će biti novi trener Barse? (ANKETA)

Kandidata ima koliko vam volja

Luis Enrike je, kao i mnogi pre njega, izgubio dah. Ume Barselona da iscrpi čoveka. Ali njegov učinak na klupi, ma šta ko pričao, zaslužuje sve komplimente. I ma koliko ga kritikovali posle debakla u Parizu, Enrikeove cipele biće teško popuniti. Svetski, a posebno španski mediji danas se zato utrkuju u objavljivanju imena potencijalnih naslednika.

Imena ima – koliko vam je volja. Ali neka su tu samo da bi se pomenuli. Neka su već u ozbiljnom razmatranju, pa smo se ovaj put vodili pisanijem Mundo Deportiva, katalonskog lista koji je poslovično najbliži upravi kluba sa stadiona Kamp Nou.

Pa da krenemo redom...

HUAN KARLOS UNZUE

Najmanje zvučno ime, ali ne bi bilo prvi put da Barselona novog šefa izabere iz sopstvenih redova. Bio je prvi pomoćnik Luisu Enrikeu, zna bolje od drugih ko koliko može i koliki su čiji limiti. Ali do sada je samostalno vodio samo Numansiju i Rasing Santander. Nije to taj nivo. Ipak, hvale njegovo poznavanje fudbala, a to je u Barsi mnogo bitno. Nije među prvim favoritima, ali jeste na spisku kandidata.

ERNESTO VALVERDE

Madridska Marka piše da je baš Ernesto Valverde prvi favorit, a ni Mundo mu ne daje male šanse. Treneru koji je Espanjol doveo do finala Kupa UEFA 2007. godine, na leto ističe ugovor sa Atletikom iz Bilbaa – na čijoj klupi sedi od 2013. i sa kojim je igrao Ligu šampiona. Do sada je odbijao da ga produži, navodno baš zato što zna za Barsino interesovanje. Igrao je u Barsi i zna sve o klupskoj filozofiji. Javnost u Španiji izuzetno ga ceni, a i tehnički direktor Blaugrane Robert Fernandez sa kojim je delio svlačionicu u Barseloni.

HORHE SAMPAOLI

Dugo se čekalo da Horhe Sampaoli dođe u Evropu, a debitantska sezona u Sevilji na najbolji način svedoči u korist njegovih trenerskih kvaliteta. On sam i ne krije da bi voleo da preuzme Barselonu, a pretpostavlja se da bi za njega digli ruku južnoamerički asovi Blaugrane poput Lionela Mesija pre svih, pa i Luisa Suareza i Nejmara, jer je u Čileu osvajanjem Kopa Amerike pokazao koliko ume. Barselona bi Sevilji morala da plati obeštećenje od tričavih 1.500.000 evra po trenutnom ugovoru. I Sampaoli odbija da potpiše novi. Na Mundovoj anketi navijači su najviše glasali za njega.

RONALD KUMAN

Već neko vreme se po inostranim medijima baš Holanđanin najčešće pominje kao Enrikeov naslednik, a kvote u engleskim kladionicama svrstavaju ga na drugo mesto favorita, odmah iza Sampaolija. Sa Evertonom će teško napraviti iskorak, ali kako su Karamele za Kumana platile Sautemptonu obeštećenje od 5.000.000 evra sada traže 8.000.000. Nije to nepremostiva preprka za Barsu. Bio je prvak sa Benfikom, Ajaksom, PSV-om, osvajač Kupa kralja sa Valensijom, u prst zna kako funkcioniše Barselona...

EDUARDO BERIZO

Uspeo je od Selte napravi jedan od najuzbudljivijih timova za gledanje u Španiji, a na pitanje o mogućem preuzimanju Barselone rekao je: “Bila bi mi čast”. Ipak, trenutno je u grupi autsajdera.

EUZEBIO SAKRISTAN

Trener Real Sosijedada, dugogodišnji igrač Barseloe. Bio je već pomoćnik u Barseloni u koju ga je doveo Frenk Rajkard. Vodio je samostalno i B tim Blaugrane. Navodno mu je prilično zasmetalo što ga u klubu uopšte nisu uzeli u obzir kada je Pep Gvardiola odlazio. Nedavno je obnovio ugovor sa Real Sosijedadom.

LORAN BLAN

Doskorašnji trener Pari Sen Žermena, koji je prema francuskim medijima već imao kontakte sa upravom Barselone. Nije prvi izbor, ali zbog istorije u Barseloni jeste na spisku. Takođe, u Pari Sen Žermenu je naučio kako da se nosi sa nabujalim egom u svlačionici.

MASIMILIJANO ALEGRI

Može biti i najzvučnije ime na listi. Mundo piše da su ga sa Kamp Noua u neformalnim kontaktima već upitali o tome kako razmišlja, ali da je njegov odgovor bio prilično mlak. O trenerskim kvalitetima ne treba trošiti reči. Po odlasku Antonija Kontea iz Juventusa ne samo da je održao torinsku Staru damu na pravom kursu nego ju je i unapredio. Baš od Barselone je u Berlinu izgubio finale Lige šampiona.

JIRGEN KLOP

Prate ga u Barseloni još iz vremena kada je pravio čuda sa Borusijom Dortmund, navodno ima mnogo pristalica u klubu, ali ima i šestogodišnji ugovor sa Liverpulom, a kako ne blista na Enfildu čini se da mu se šanse mere u promilima.

KIKE SETJEN

Šef struke Las Pampasa, obožava ga tehnički direktor Barselone Robert Fernandez. Esteta koji insistira na posedu lopte i tehnički doteranom fudbalu. Međutim, utisak je da njemu nedostaje iskustva sa najvećim klubovima.

Dakle, među prvim favoritima Sampaoli, Valverde, Kuman... Ostali mediji pominju i Maurisija Poketina, Frenka De Bura, Arsena Vengera, Oskara Garsiju... Ali Mundo je u ovom slučaju najpouzdaniji.

