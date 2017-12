Moramo da čuvamo ono što je Zvezda napravila!

„Naravno da može bolje. Uvek može bolje. Ako imamo još bar 50 utakmica da se pokažemo, što da treniramo onda ako ne možemo da budemo bolji. Mi znamo kakva je bila prošla sezona, i mi želimo da nastavimo tamo gde su oni stali, da čuvamo ono što su nam ostavili“, kaže Stefan Janković

Velike utakmice rađaju šampione i heroje. One kod kojih je dovoljan samo brzinski pregled statistike da zaključite koliko su toga postigli, ali i one što rade toliko malih i velikih stvari kako bi ekipa bila prava. Stefan Janković je upravo jedan od njih i ta uloga mu je savršeno legla.

Dok je Džejms Feldin sekao mrežicu Efesovog koša, mladi srpski centar zagospodario je reketima (6p, 7sk - četiri ofanzivna) i u trenutku postao neko u koga je Dušan Alimpijević imao mnogo poverenja.

Ne samo što je Janković napravio sasvim solidan posao u napadu i držao napadački i odbrambeni ritam na visokom nivou, on je bio deo jedne savršene celine koja je učinila da se Efes oseća podređeno. Da napadačke zveri poput Erika Mekoluma i Rikija Leda ostanu zajedno na ukupno 15 poena.

„Mislim da on sam ima prosek od 15 poena po utakmici“, uzvratio nam je Janković, na šta smo samo potvrdno klimnuli glavom.

„Želeli smo da pokažemo odbrambenu zrelost protiv ekipe sa tako dobrim napadačima i to nam je bio ključ za ovu utakmicu. Jeste da tu zasluga ide dobroj timskoj odbrani, ali skidam kapu Branku (Laziću) i Dangi (Nemanji Dangubiću). Oni su igrali, baš ono, pfff...“, ostao je na trenutak bez reči mladi centar kada je samo pomislio na to kako su njegovi saigrači odradili posao.

„Sve su dali za ovu pobedu. Odradili su svoj zadatak savršeno. Odbrana je njihov zadatak praktično svaku utakmicu. Ja sam tek sada ukapirao koliko znači odbrana i koliko se ona ceni ovde. Mnogo znači kada imaš igrače poput njih, jer mogu da zaustave svakog napadača. Pa, Mekolum je sam zatrpavao kako je hteo u prethodnim utakmicama, ubacivao je i po 20 i 30 poena. Ali oni su mu pokvarili prosek“, iskreno će Janković.

Ostao je, ipak, čvrsto na zemlji i realno sagledao ceo meč.

„Dobro, dao je Džoš Adams neke teške šuteve, ali to je košarka, to je draž ovog sporta. Sve kreće od odbrane, a onda smo spremili i dobar napad kao odgovor. Znali smo da su slabi u odbrani pik'n'rol igre, tu smo ih dobro napali. Svaki šut je bio dobro promišljen, bili su to realni pokušaji kroz igru. Mi to stalno vežbamo. Gledajte listu strelaca, od Feldina, Tejlora (Ročestija), Šegija (Dobrića), Dangubića... Svi su odradili svoju ulogu u napadu“, sumirao je Janković i onda poručio:

„Možete da imate dobru utakmicu i da ubacujete trojke u kontinuitetu, ali sada smo odradili stvari jako pametno, kroz dobre akcije“.

Pitali smo da li je samopouzdanje u napadu poraslo nakon madridskog pohoda prošlog petka, ali je Janković otišao korak dalje:

„Pre bih rekao od Baskonije. Tada smo malo pokazali koliko možemo. A onda je došla reprezentativna pauza, gde smo imali sedam dana za veliki rad. Nismo mi tada odmarali, nego smo baš radili. Krenuli smo u dobar niz, vezali ove tri utakmice (Real, Igokea, Efes) i dobro započeli ovaj mesec“.

Želeo je momak sa kanadskim pasošem da nam u potpunosti dočara u kakvom momentu je Crvena zvezda, mi se nismo bunili.

„Svaki mesec je težak po sebi, ali ne treba da gledamo tako na stvari. Moramo samo da razmišljamo o tome kako da nastavimo ovo što smo započeli. U pravu ste - Real je stvarno bila velika utakmica za nas, još veća je pobeda. Ono što moram da kažem jeste da je nama svaka pobeda izuzetno bitna, da vežemo nekoliko dobrih utakmica jer je to dobro i za nas i za navijače, za atmosferu i samopouzdanje, hemiju i okolinu. Zato nam je sve ovo tako važno“.

Dok Džejms Feldin overio Efes sa 29 poena u utakmici karijere, šuter iz Dominikanske Republike apostrofirao je napadački uticaj Dangubića, Dobrića, Davidovca, onda i Stefana Jankovića. I baš je nekadašnji student na Havajima bio Alimpijevićev džoker protiv istanbulskog takmaca. Njegova kontrola skokova i rešenja iz drugog plana dodatno su produbila jaz u protivničkim redovima.

„Mlad sam, prva mi je godina u Evropi i svaka dobra partija mi znači. Gledajte, ne može uvek da bude samo uspon, morate nekada da imate i pad. Takva je košarka danas, puna uspona i padova i to je normalno. Našao sam svoju pravu ulogu, znam šta treba da radim za tim i to se mnogo ceni. Na primer, u SAD se stalno priča o individualnim kvalitetima, ovde je sve mnogo drugačije. Ovde se mnogo više ceni timska snaga. Bio sam u Razvojnoj ligi, osetio sam i čari NBA lige, ali tamo je sve podređeno individualnoj snazi. Ovde se igra timska košarka i svaki dobar tim ima sistem“, kaže Janković i podseća:

„Ja sam tek sada došao u kontakt s takvim sistemom. Ne mogu ja sad u glavi da se prebacim tek tako i da samo guram napad, napad, napad, nego mora da se igra sve. Sve što trener traži od tebe“.

Nastavili smo u istom smeru, jer nas je zanimalo - koliko je teško bilo celom timu da nađe pravu hemiju i ostane pozitivnog duha u ne baš tako dobrim danima, ali i da se suoči s pritiskom velikih očekivanja javnosti?

„Nimalo lako. Mi smo na ovom nivou zato što svi imamo urođeni određeni košarkaški kvalitet. Svi smo borbeni, želimo više, bolje. Kada si u Zvezdi nije to samo da se gleda kakav si šuter, na primer, nego moraš da budeš pravi takmičar i da se boriš u svakom trenutku. Naročito takvi moramo da budemo kad igramo pred našom publikom. Ja sam toga bio svestan i kada sam dolazio, ali je bilo teško odmah se adaptirati na nove uslove odmah. Zato smo naporno i dobro radili, što nam je bilo jako važno. Ritam je takav da više nemaš vremena da razmišljaš o jednom porazu i da kroz trening nešto bitno menjaš. Moraš da guraš dalje, da ideš ispred svega i ostaneš jak“.

Šta je Zvezdina perspektiva za dalji tok sezone?

„Još smo u ranoj fazi sezone. Mislim, ranoj s obzirom na to da nas čeka još 50+ utakmica do kraja sezone. To je mnogo i tu će biti svašta. Bitno je samo da pravimo napredak i da se to vidi kroz utakmice. Moramo da pravimo razliku u odnosu na početak sezone - stalno. Mi znamo kakva je bila prošla sezona, i mi želimo da nastavimo tamo gde su oni stali, da čuvamo ono što su nam ostavili. Igramo Evroligu zbog prošle sezone i to moramo da nastavimo“.

Da li Zvezda može još bolje?

„Naravno da može. Uvek može bolje. Ako imamo još bar 50 utakmica da se pokažemo, što da treniramo onda ako ne možemo da budemo bolji“, pitanjem je uzvratio Janković, a onda dodao:

„Mora mnogo dobro da se trenira i moramo da radimo stalno na sebi. Rad, rad i samo rad. To je stara škola učenja, ali tako mora. Koliko radiš, toliko si dobar. Sve će to doći na svoje“.

