Motiv Zvezdine struke: Autoritet se gradi znanjem, a ne diktaturom, vređanjem i lupanjem flaša

Osnovna razlika u trenerkom radu i odnosu prema treningu na kraju se na najbolji način ogleda kroz rezultate, a stručni štab Crvene zvezde, na čelu sa Vladanom Milojevićem i njegovim pomoćnikom Vladom Jankovićem, rezultat je na stadion Rajko Mitić doneo u ekspresnom vremenskom roku.

Metodi koji se koriste na Zvezdinim treninzima nalik su onima koji se koriste u savremenom evropskom fudbalu, a to je nešto što je neophodno da bi se postigli vrhunski rezultati na međunarodnoj sceni. Ipak, na kraju osnovnu razliku prave privrženost radu i pravi odnos prema igračima.

„Privrženi smo poslu i volimo ga, spremni smo da 24 sata budemo na terenu – sada dajemo sve od sebe u Zvezdi, kao što smo davali i na drugim mestima. Ta posvećenost nas izdvaja, to mogu da potpišem – volimo da treniramo i veliki smo radnici. Za mene je možda i najveći uspeh to što je ostalo nešto napravljeno iza nas u svim klubovima u kojima smo radili, baza na kojoj se dalje moglo graditi. Za nama se ne baca kamen i nismo od onih ljudi koji moraju da unize druge kako bi sebe uzdigli“, rekao je Milojević za Sportifico.

Često se u javnosti potcenjuje inteligencija fudbalera, ali fudbal je kompleksna igra u kojoj se ne može tek tako biti uspešan.

„Moji prijatelji pretežno su van fudbala i retko sam u fudbalu kad nisam u kancelariji. Jednom sam ušao sa prijateljem dublje u tematiku i tek tada je razumeo koliko je fudbal složen i zahtevan. Igrači moraju da znaju sisteme, da znaju svoje kretnje u odnosu na druge igrače, zašto baš negde mora da se pozicionira itd. Ako sve te stvari ne razumeju, onda ne mogu ni da igraju” dodaje Milojević.

Veliku ulogu u kompletnom radu, možda i presudnu, imaju saradnici šefa stručnog štaba srpskog vicešampiona.

„Uspešni fudbaleri su jako inteligentna bića – oni u jednom trenutku primaju toliki broj informacija da mi to ne možemo ni da pojmimo. Kada biste zaledili sliku i imali grafički prikaz njegove vizije, videli biste: 1. deo terena u kojem stoji, 2. poziciju protivničkih igrača, 3. gde je lopta, 4. kako je okrenut, 5. gde su mu saigrači, 6. šta treba da sprovede… I još mnogo informacija odjednom“, objašnjava Janković.

Da bi igrači poverovali u ono što im se predstavlja trener mora da bude u potpunosti potkovan.

„Sve frustracije proizlaze iz neznanja. Ako težim nečemu i nečim se bavim, a ne znam kako tačno to da sprovedem, frustriran sam i onda su mi svi drugi krivi. Vidimo to kod mlađih trenera – on hoće nešto, vidi da se nešto dešava, ali ne zna tačno šta i nema rešenje, pa je frustriran“, objašnjava Janković dok Milojević klima glavom, što je teza koja se provlači kroz čitav razgovor – jedan govori, drugi neverbalno potvrđuje. Potom se i Vladan nadovezuje:

„Ne postoji trener koji može sebi da priušti da pomisli da zna sve. Moramo da budemo spremni da se sve vreme usavršavamo i da prihvatamo nove trendove, u suprotnom stagniramo. Meni zato Vlada nije pomoćnik, ne volim tako da definišem, mi smo tandem, on je za mene prvi među jednakima jer je čovek koji voli svakoga dana da se obrazuje. I ja sam takav, tako da uvek u tom smislu ‘guramo’ jedan drugog i razmenjujemo informacije. Vlada i ja smo veoma disciplinovani – ono što smo zacrtali, to mora da se odradi, takvi smo do krajnjih granica i zato uvek postoje male poteškoće kada neko tek počne da radi sa nama. Na primer, tražim od Vlade možda i više nego što on u tom trenutku misli da može jer znam da je sposoban za to“, objašnjava Milojević.

Iz tog znanja na kraju dolazi i autoritet, ali onaj pravi.

„Autoritet ličnosti i autoritet znanja jedini su validni autoriteti. Igrač u treneru mora da vidi ličnost dostojnu trenera i svaki igrač lako će uvideti ako trener ne poseduje dovoljno znanja da mu pomogne. Nisam želeo da ostanem na znanju iz igračkih dana – ja sam svoju knjigu koju sam imao kao fudbaler zatvorio onog dana kada sam rešio da postanem trener. Mislim da je to najveća greška srpskih trenera – ponovo otvaraju tu knjigu i ponašaju se kao igrači koji su treneri. Zato imamo neke ružne trendove koji u Evropi ne mogu da prođu – npr. pokušavaju autoritet da nametnu diktaturom, tj. vređanjem, lupanjem, bacanjem flaša i slično. Takav autoritet je kratkog daha”, jasan je Milojević.

Ono običnim fudbalskim zaljubljenicima uglavnom nije poznato jeste kako izgleda proces pripreme za jednu utakmicu.

„Počinje se od analize prethodne utakmice, svega što se na njoj desilo.Volim da imam plan utakmice, insistiram na organizaciji i u defanzivi i u ofanzivi, ali naravno da uvek ima iskakanja – onda analiziramo zašto se i kako to desilo. Dalje, radimo analizu protivnika, moraju se znati sve informacije jer je na visokom nivou tako i sa druge strane – rival zna i krvnu grupu svakom igraču, šta smo jeli i pili. Fudbal je mnogo napredovao, teren je arena u kojoj je sve dozvoljeno“, kaže Milojević i pojašnjava da tu nije kraj:

„Nekada mora da se ide i na pretpostavke, trener pretpostavlja kako će druga ekipa da igra. Zato moraju da postoje planovi A, B i C – jednostavno, strateški moraš da neutrališeš vrline suparnika, a istovremeno da iskoristiš njegove nedostatke. Kroz igru, kroz prekide, kroz tranziciju, kroz fizičku pripremu, rupe u protivniku mogu se tražiti na mnogim mestima. Konkretno, ako vidite da je rival slabije fizički pripremljen, tražićete veći pritisak na štopere“.

Od Milojevića se često može čuti da teži ka tome da dođe do situacije da svaki igrač u svakom trenutku mora da dođe do situacije da zna šta se od njega zahteva na terenu.

„Najvažnije je da igrač tačno zna šta se od njega traži – ako to ne zna, kako onda da bude siguran u sebe i psihički jak? Ako tačno zna zadatak, ostaje mu samo da se fokusira na njega i to je to. Nejasna uputstva donose haos u glavi, nelagodnost i, posledično, nevolje na terenu. A to se sve trenira, to su zahtevi koje imam i na treningu“, kaže Milojević, na šta se nadovezuje Janković.

„Igrači su svi različite ličnosti, različite psihologije – neko već ima porodicu, a neko ima 18 godina i tek je ušao u prvi tim. Njihovi pogledi na život sasvim su drugačiji i mi moramo da im pristupamo u skladu sa time. Za nekoga je utakmica uvek život ili smrt, za drugog je zabava. Posao stručnog štaba jeste da sve to uskladi – da svi imaju isti pristup utoliko da svi rade ono što se od njih očekuje i da budu u službi rezultata. Igrači osete kada nešto znaš i nečim vladaš, onda se stvara poštovanje kroz to šta oni daju i šta primaju od tebe. Dobija se homogenost i harmonija, oni osećaju da ih razumeš i nastaje kolektiv“, objašnjava Janković.

Pored još jednog asistenta Milana Kosanovića, važnu ulogu u stručnom štabu crveno-belih ima i analitičar Nikola Leposavić, koji donosi filtrirane podatke koje ceo stručni štab analizira i priprema utakmicu.

„U analizi se fudbal mnogo približio drugim sportovima i sada se govori na osnovu analize, nema više onoga: ‘Ja sam mislio’ i slično. U fudbalu je bilo teže voditi statistiku nego recimo u odbojci, a sada postoje velike kompanije koje se time bave i možemo da dobijemo statistiku o bilo čemu“, kaže Milojević.

Dakle, postoji i generalni plan i principi u igri od kojih se ne odustaje, posebna priprema za svaki meč i načini na koje igračima treba preneti informacije – u bilo kojem od ovih segmenata da se napravi propust, na utakmici nastaje problem. I tada je važna brzina reakcije.

„Ne može se predvideti tok utakmice, da li će nekom igraču ići ili ne. Prvo poluvreme se izanalizira, ponudi se neka sugestija. Mnogo puta mi se desi da zaželim samo da pozovem tajm-aut, samo minut nešto da im kažem – kod nas možete da ih dozovete, ali na visokom nivou igrači vas ne čuju. Zato igrač mora uvek da bude svestan našeg plana i da zna šta radi, onda komuniciraju između sebe i pomažu jedni drugima, to je sistem povezanih sudova“, kaže Milojević za Sportifico.

