Motivaciona poruka Vladana Milojevića: Igrači, sutra se pokazuje ljubav prema Zvezdi!

Sve će stati u tih 90 minuta. I nedosanjani snovi prethodnih deset generacija i bezgranična želja milionske armije navijača. Potrebno je "samo" pobediti taj Krasnodar, nesumnjivo dobar, uigran i vrlo pripremljen tim... Kako bilo, Crvena zvezda u sutrašnjem duelu plej-of runde kvalifikacija za Ligu Evrope (21 sat) ima meč loptu.

Minus iz prve utakmice daje pravo Vladanu Milojeviću i njegovim izabranicima da će novom minijaturom otići pravo u istoriju, postati ekipa koja će posle deset godina doneti grupnu fazu Liga Evrope na crveno-belu stranu Topčiderskog brda...

"Zajedno možemo sve, zajedno možemo mnogo. Znam da su očekivaja velika, ali se spremamo kao za svaku utakmicu. Dolazi nam ozbiljan rival, ne bih mnogo trošio reči o njima, jer sam mnogo toga rekao. Mi smo spremni. Ono što sam obećao je da ćemo uvek dati sve od sebe. To i sad obećavam, da uz podršku sa svih strana pokušamo da prođemo dalje. Od igrača tražim samo da se bore, da budu pravi sportisti i da pokažu ljubav prema Zvezdi. Ljubav treba pokazati delima. Ne želim da se plašimo, poštujemo ih i respektujemo. Puna Marakana može da nam da vetar u leđa", poručio je na početku Vladan Milojević.

Nije bilo potrebno postavljati dodatna pitanja Zvezdinom kouču. Zna i on da će sutra na Marakani odlučiti najsitniji detalji.

"Ovo je druga utakmica. Motiv ne sme da izostane. Treba da budemo disciplinovani, moramo da izgaramo. Svaki detalj, svaki aut i dekoncentracija... Sve to može da bude trenutak odluke. Imali smo slična iskustva u prošlosti".

Ova generacija Crvene zvezde je već uspela u osnovnoj misiji. Ponovo se oko Marakane priča isključivo o fudbalu, ponovo se traže dve karte više.

"Vratili smo veru navijačima, fudbal koji igramo se sviđa navijačima. Nisam populista, nisam neko ko barata velikim rečima. Volim da nešto napravim, a vi onda sudite. Kada čujem da će Marakana biti puna to me tera da budem bolji. U fudbalu ne postoje granice, to stalno pričam igračima. Pozitivan sam, kao i igrači i navijači. Možda to bude dovoljno, a možda ne bude. Ako ne bude - bićemo sportisti. Idemo dalje".

Sutrašnji duel imao je svojevrsnu predigru, pošto su po određenim informacijama ljudi iz Krasnodara tražili suspenziju Marakane, zbog lošeg terena.

"Došle su do mene te informacije. Ali o tome ne želimo da razmišljamo. Ne bi se bavimo tom temom. To me ne dotiče".

Krasnodar će igrati bez Mihaila Ristića, Zvezda bez Branka Jovičića i Damijala Le Taleka... Vrlo verovatno i bez Milana Rodića, mada Milojević nije želeo direktno da odgovori na pitanje o njegovom fizičkom stanju.

"Le Talek neće igrati, ostali su u trenažnom procesu. Da li je Rodić spreman? I jeste i nije! Krasnodar je dobra ekipa, da li je Ristić hendikep ili nije - to ne znam. Želim mu brz oporavak".

Pozitivan poraz iz Rusije zapalio je atmosferu u Beogradu. Toliko da igrači Crvene zvezde sigurno osećaju pritisak.

"Ne može da bude dobar poraz. Pritisak uvek postoji. Ako ne podonsite pritisak onda to nije to. Igrači se po tome razlikuju, jer imate igrače koji ne znaju to da nose. Želim da moji igrači igraju pod pozitivnim pritiskom. Samo ne smemo da imamo negativnu energiju. Svako od njih mora da ima auto motivaciju, kao u individualnom sportu".

Sigurno će trener Krasnodara Igor Šalimov izvršiti određene promene, ali Milojević je fokusiran na svoj tim. Posebno, jer Zvezda igra za napredak na svim nivoima. Objasnio je to Milojević i rečima da bi njegovi igrači mnogo napredovali u Ligi Evrope.

"Fudbal je kao stratego, svi pokušavaju da naprave neku strategiju. Svi prave skauting, ali pravo da vam kažem fokusiran sam na svoj tim. Ne bavim se mnnogo sa njima. Nema ovde mnogo skrivalica. Ovo nam je četvrti rival i svi igraju drugačije... To je jako lepo. Zvezdi su potrebne jake utakmice, imamo mlade i igrače u najboljim godinama. Što ih budemo imali više, svi će enormno mnogo napredovati. Za to živimo, za to se se borimo“.

Uz svo poštovanje Naftana i Dinamo Tbilisija, Zvezda čeka pobednički revanš još od Kajzerslauterna.

"Bilo bi lepo da se to desi., ali ovo je sport. Život će teći dalje i ako ne uspemo. Postoje neke stvari koje ne možete da kupite. To je ovo što nas očekuje".

Za kraj usledilo je pitanje o tome da li Vladana Milojevića opterećuje što će u roku od tri dana igrati najvažniju evropsku i najvažniju srpsku utakmicu.

"Nimalo“, kategorički je rekao.

