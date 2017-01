Mouče potpisao za Olimpiju

Iskusni Argentinac ima novi klub

Veličina slova A A A

Argentinac Pablo Mouče po sopstvenim rečima još nije raščistio sve sa Crvenom zvezdom - preostaje da mu se isplate određena dugovanja na ime zarada - ali to ga nije sprečilo da potpiše za novi klub. Iskusni vezista pokušaće da se skrasi u Paragvaju, pošto će do kraja sezone igrati za tamošnjeg velikana Olimpiju.

Klub iz Asunsiona, inače trostruki šampion Južne Amerike, uzeo je Moučea poput Zvezde na pozajmicu iz brazilskog Palmeirasa, sa kojim Argentinac ima ugovor do leta 2018. godine.

"Veoma sam srećan što sam došao u tako veliki klub poput Olimpije koja je u Paragvaju kao Boka Junjiors u mojoj zemlji. Braniću ovaj dres do smrti. Ne sumnjam da me očekuje lep doček na stadionu. Nadam se da ćemo ispuniti viljeve koji budu postavljeni pred nas", kazao je Mouče pošto je stigao u Asunsion.

On je potom na Instagramu sa svojim pratiocima podelio fotografiju sa stadiona uz poruku podrške novim klupskim drugovima koji su igrali prijateljski meč.

(www.instagram.com)