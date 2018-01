Možda i najveće pojačanje Partizana: Stojković na četiri godine!

Crno-beli na duže staze rešili pitanje golmana

Slobodan Urošević, Đorđe Ivanović, Juri Vakulko... Svaka čast svakome, ali čini se da je Partizan tek danas potpisao najbitniji januarski ugovor. Vladimir Stojković je obradovao sve navijače zabrinute posle njegovih novembarskih izjava da je vreme da se opet naplati u inostranstvu odlučivši da se, ipak, zadrži u Humskoj.

Uostalom, nedavno je i obelodanio da se predomislio i da želi da završi karijeru u crno-belom dresu, a posle potpisivanja novog ugovora deluje da će tako zaista i biti. Jer ovaj poslednji sporazum potpisan je na period od četiri godine, što će reći da će Stojković tada biti na pragu 39. rođendana.

U uobičajenim okolnostima ne bismo ni razmišljali: ugovor do kraja karijere. Mada kako je ove sezone branio reprezentativni golman, ne bismo se iznenadili ni ako potraje on i malo duže. Možda čak i do pete decenije života.

Otom-potom. Za danas najbitnije ono što fotografija govori: Vladimir Stojković i generalni direktor Partizana Miloš Vazura na papir su stavili ono što su svi navijači priželjkivali.

Miroslav Đukić još dugo neće morati da brine za mesto među stativama. To je rešeno.

(FOTO: FK Partizan)