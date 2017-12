Možda sam najgori trener u Seriji A, ali uvek želim da pobedim, čak i protiv sina u dvorištu

"Možda će neko reći da sam lud, ali ne vidim veliku razliku u odnosu na meč protiv Atalante", kaže trener Rosonera

Izvukao se Milan, barem nakratko.

Rosoneri su uspeli da savladju Inter u četvrtfinalu Kupa Italije, a time je Đenaro Gatuzo dobio malo prostora da "diše", kao i njegova ekipa.

Ističe Rino da ova pobeda ne vadi njegov tim iz problema, ali malo olakšava posao za dalje.

"Dolazimo iz negativnog perioda, ovaj meč je bio fundamentalan", rekao je Gatuzo.

Bio je zadovoljan.

"Želim da čestitam igračima. Osvojio sam sve kao igrač, ali kao trener sam svestan da sam na početku. U januaru ću napuniti 40, tako da i dalje razmišljam kao igrač, verujem da uz glad i osećaj pripadanja možete daleko", rekao je Gatuzo.

Slikovito je objasnio svoj pristup trenerskom poslu i utakmicama.

"Možda sam najgori trener Serije A, ali uvek želim da pobedim, čak i kada igram u dvorištu sa svojim sinom. Želim da moji igrači dokažu da ovo večeras nije bila sreća, već da tako i nastave".

Igra je najveći problem za Gatuza. Nije na nivou na kom on želi da bude.

"Nisam video mnogo razlike između ove igre i one na meču protiv Atalante. Neki će me možda nazvati ludim zbog toga. Imali smo i meč protiv Verone u šaci, ali smo primili prvi gol kao da smo lutke. Ovo je tim koji igra dobro dok ne naiđe na prvu prepreku, a protiv Intera smo prevazišli prepreke", zaključio je Gatuzo.

