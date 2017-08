MOZZART dao novo ruho terenu u Prokuplju

Teren koji je obnovljen u okviru velike akcije kompanije Mozzart „Sto terena za jednu igru“ poneo ime košarkaške legende topličkog kraja Tomislava Đorđevića

Kompanija Mozzart svoju društveno odgovornu akciju „Sto terena za jednu igru“ nastavila je u Prokuplju. Teren u jednoj od centralnih gradskih ulica, na kom se u ovom gradu igra najbolji basket, dobio je potpuno novo ruho i od sada nosi ime Tomislava Tomice Đorđevića, sportskog radnika koji je u gradu kraj Toplice najviše doprineo razvoju igre pod obručima. Omiljeno sastajalište prokupačkih basketaša u Poštanskoj ulici postalo je nova inspiracija za neke buduće košarkaške šampione.

Ljubitelji košarke, ali i kompletna sportska javnost u Prokuplju, nisu imali dilemu kada su odlučivali kome će posvetiti obnovljeno igralište. Košarkaš, kasnije trener i košarkaški stručnjak i radnik Tomica Đorđević basket je zavoleo još kao mladić, kada je nastupao za lokalni klub „Topličanin“, a dokle god ga je snaga služila, bio je uz sve klince koji su igrali basket u ovom gradu.

"Moj otac je ceo svoj život posvetio košarci. Ljubav prema sportu preneo je na sestru i mene, i na tome smo mu beskrajno zahvalni. Upravo zahvaljujući košarci, odrasli smo u jednom zdravom okruženju i velika mi je čast što su baš moji sugrađani predložili da se teren zove po njemu. Zahvaljujem kompaniji Mozzart koja je prepoznala ideju i viziju čoveka koji je čitav svoj radni vek uložio i posvetio razvoju košarke u ovom delu Srbije. Kao što je on u sve nas usadio ljubav prema ovom sportu, tako će, nadam se, ovaj teren doneti radosti i uspeha i deci koja sad igraju i generacijama koje dolaze“, rekao je Predrag Đorđević, sin Tomislava Đorđevića.

Svečano otvaranje terena ulepšala je utakmica između mlađih selekcija prokupačkih klubova, koje su sa klupe predvodili Dragan Labović i Petar Rakićević, poznati košarkaši koji su svoje prve sportske korake napravili baš na ovom igralištu. Nakon toga organizovano je i takmičenje u šutiranju trojki.

Na ovom terenu košarka se igra još od 1953. godine, kada je otac Tomislava Đorđevića poklonio plac opštini da napravi košarkaško igralište. Od tada je teren popravljan nekoliko puta, ali je centar gradske košarke tek sada dobio izgled kakav zaslužuje.

Borjan Popović, direktor Sektora korporativnih komunikacija kompanije Mozzart, istakao je da odluka da li da se humanitarno-sportski karavan u vidu akcije „Sto terena za jednu igru“ zaustavi u Prokuplju nije bila teška.

"Svaki teren koji je kompanija Mozzart do sada obnovila imao je svoju priču, pa tako i ovaj u Prokuplju, ali sve one imaju jednu zajedničku tačku, a to je potreba da se obnovi i održi duh mesta na kojem se igrala prava košarka. Raduje me što sto makar na ovaj način pomogli lokalnoj zajednici i dali novi sjaj mestu na kom su stasale na desetine generacija prokupačkih košarkaša, između ostalih i Labović i Rakićević. Kompanija Mozzart, u okviru svog programa društveno odgovornog poslovanja, u velikoj meri pomaže razvoj sporta. Košarka nam je donela mnogo radosti, a ovo je naš mali doprinos da i dalje kao zemlja ostanemo na tom putu. Teren u Prokuplju je 44. koji smo obnovili u okviru naše akcije, a naš cilj je da obnovimo ukupno 100“, rekao je Popović.

Veliku društveno akciju do sada su podržali brojni košarkaši i košarkaški stručnjaci, poput Dejana Bodiroge, Svetislava Pešića, Nikole Pekovića, Darka Miličića, Marine Marković, Marka Cvetkovića, Miljan Pavkovića, Milana Mačvana, Bobana Marjanovića, Stefana Birčevića, Marka Simonovića, Dejana Tomaševića, Nikole Kalinića, Miroslava Raduljice i mnogih drugih.

Svi zainteresovani mogu i dalje da predlažu svoje terene iz kraja putem sajta www.deotvogzivota.com.

