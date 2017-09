MOZZART izbacio kvote za Zvezda - BATE i Jang Bojs - Partizan

Crveno-beli favoriti, jaka dvojka na crno-bele...

Još nekoliko dana u centru pažnje biće reprezentazivne aktivnosti. Već narednog vikenda vraćamo se klupskom fudbalu kroz nacionalne šampionate, a onda sredinom one tamo nedelje kreću evropski izazovi. Za razliku od nekih prethodnih sezona ove jeseni s velikom pažnjom ćemo pratiti grupnu fazu Lige Evrope jer se u njoj nalaze dva najveća srpska kluba - Crvena zvezda i Partizan.

LIGA EVROPE

Kvote za sve mečeve prvog kola

Shodono tome kladionica MOZZART ranije je izbacila kvote za sve mečeve prvog kola ovog takmičenja i tako vam dala dosta vremena da razmislite šta igrati na beogradske večite rivale.

Krenućemo od Partizana koji će prvi na scenu. Crno-beli kao i Zvezda igraju 14. septembra, ali od 19 časova. Đukićev tim kao što znate gostuje švajcarskom Jang Bojsu kome je prema kvotama dodeljena uloga favorita. Kec plaća 2,05, iks 3,45, a dvojka čak 3,60. Sigurni smo da ovaj nešto jači koeficijent na dvojku neće sprečiti navijače Partizana da okušaju sreću sa svojim voljenim timom na tiketu...

Kada su golovi u pitanju zanimljivo da 3+ i 0-2 plaćaju istovetno - 1,85.

Crvena zvezda istog dana (četvrtak, 14. septembar) od 21.00 dočekuje BATE Borisov i za razliku od Partizana MOZZART je promoviše u favorita. Trijumf crveno-belih na premijeri u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja posle punih deset godina plaća 1,80. Ukoliko verujete u iks na Marakani uplatu ćete pomnožiti sa 3,45, a ko smatra da će Belorusi odneti ceo plen proći će najbolje ako se to zaista i dogodi - 4,80.

Ako ćemo o golovima ne možemo da ne primetimo da će eventualna goleada moći jako dobro da se naplati - 2,20. Takođe, izdvojićemo igru TM1 2+ (domaćin postiže dva ili više golova) jer je kvota u tom slučaju izuzetno primamljivih 2,20.

Do ovih utakmica ostalo je još dosta vremena, punih 11 dana, tako da je moguće da će doći i do izvesnih korekcija kvota. Kome odgovaraju trenutno brojke ne bi trebalo mnogo da okoliša. Trk do najbliže MOZZART kladionice...