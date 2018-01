MOZZART Užičaninu isplatio 6.831.664 dinara!

Da „sedmica” nije bila slobodna, ne bih seo za drugi aparat, uplatio 300 dinara, niti igrao na mini-ulog, kaže Milenko Drndarević, srećni dobitnik

MOZZARTOVA fabrika Diamond Jackpot milionera od sada ima faraona od Užica Milenka Drndarevića! Njemu se tog petka, 19. januara, na redovnoj šetnji po sokacima grada na Đetinji otvorila „Book of Ra“ partija o kojoj se sanja. U njegovom slučaju, novčanik radnika Valjaonice bakra iz Sevojna za tili čas pretvorio se u faraonski trezor napunjen sa 6.831.664,29 dinara! Ili, ako vam je lakše, skoro 60.000 EVRA!

Aplauz za džekpot milionera koji ni nekoliko sati nakon padanja sreće na glavu nije verovao šta ga je snašlo! Svratio je do uplatno-isplatnog mesta Užice 6, na piće, tiket i koju ruku na svom omiljenom aparatu – „sedmici“, a onda fljas... Začuo se zvuk koji menja život!

„Uplatio sam 300 dinara i igrao na minimalni ulog... Nisam očekivao čudo, nisam mu se ni nadao jer kako obično verujemo, velika sreća ide negde drugde, a traži i velike uplate. Da nije tako, bilo mi je jasno kada mi je MOZZARTOV operater Ivan Anđić prišao uz reči: Čestitam, dobili ste glavni džekpot!“

Koliko često igrate aparate?

„Često, i to skoro uvek na istom uplatno-isplatnom mestu. Da tog petka sedmica nije bila slobodna, ne bih seo za drugi aparat, uplatio 300 dinara, niti igrao na mini-ulog do džekpot radosti.“

Kada ste postali svesni svoje talije na konkretnom aparatu?

„Stalno igram na aparatu broj sedam, eventualno na šestici... To je neki moj ritual, koji se, eto, ispostavio kao pun pogodak. Ako vas zanima kada me je razum obavestio da sam baš ja dobitnik, to je tek priča za sebe. Sve sam shvatio nekoliko sati nakon samog događaja koji se odigrao nekoliko minuta posle 16 časova. Okrenuo sam se, pogledao u monitor koji je blinkao i samo čekao da se probudim. Bilo je kao u skrivenoj kameri koju je tog dana režirala sreća.“

Šta je bilo posle?

„Rekao sam da želim isplatu, pa da idem dalje. Niste svesni u tom trenutku da nije reč o malim parama. Onda sam otišao do sina u obližnji kafić. Radio je, a ja sam mu na listiću pokazao sumu koju sam osvojio. Nije ni on odmah shvatio, a vremenom je lagano sve postajalo jasnije.“

Kako je Užice reagovalo?

„Interesantno, svi su brže preračunali vrednost mog dobitka od mene samog. Valjalo je ohladiti misli, pa častiti. Suma od 6.831.664,29 dinara menja mnogo toga, a u meni je ona prelomila i razbila svaku predrasudu. Moj mini-ulog po odigranoj ruci za Diamond Jackpot je najbolji dokaz da svako može da dobije.“

Došli ste u Beograd kao srećnik, a kako se vraćate?

„Vraćam se kao milioner, a prošle nedelje sam mislio da u prestonicu ovoga ponedeljka dolazim samo na pregled na Institut za ortopediju Banjica! Život je čudo, a MOZZART deo mog života.“

Kako ćete potrošiti vaš dobitak?

„Prvo ćemo se svi počastiti, naravno, u krugu bliskih ljudi. Plan mi je da renoviram stan, ponovim se nekom nekretninom, ali i da poslušam sina u vezi s uplatom putovanja. Naravno, kupićemo i automobil, ali ne neku novu limuzinu, već vozilo koje smo inače nameravali da pazarimo. I polovan automobil može da vas vodi u novi život.“

Piše: Miloš Milić