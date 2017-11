MOZZARTOVA dama s milionima

"Nela, dobila si dva miliona", rekao je. "Dva miliona u kreditima", u neverici sam ga upitala. "Ne, u dinarima!"

Za razliku od majstora sportskog klađenja čije tikete svakodnevno viđamo u rubrici „Ludi tiket“, igrače koji znaju s aparatima ne predstavljamo vam baš često. Pogotovo ne pripadnice lepšeg pola. Upoznajte Nišlijku Danijelu Nelu Milosavljević, dobitnicu dvomilionskog džekpota, ili preciznije MOZZART Platinum džekpota u iznosu od 2.009.340,99 dinara.

Dok je igrala na jednom od aparata u svojoj omiljenoj kladionici Niš 6, Nela nije ni sanjala da će joj se od tog dana život preokrenuti za 180 stepeni, u bukvalnom smislu te reči. Aparat za kojim je igrala oglasio se karakterističnim zvučnim signalom koji najavljuje dobitak. Upravo ta mašina od svih umreženih tog dana bila je predodređena za MOZZART Platinum džekpot...

„U ovu kladionicu dolazim otkad je otvorena i zaista se vrlo prijatno osećam u njoj. Dopada mi se atmosfera i osoblje, jednostavno me opušta, kao i igra na aparatima. Svi mi u životu imamo neki izduvni ventil, u mom slučaju to su aparati. Moram da napomenem da nikad ne igram na velike uloge, niti očekujem velike dobitke, prosto ovo gledam kao lepu razonodu. Naravno, lepše je kad se dobije“, kaže Nela za naš portal.

Nela dodaje da ponekad zna da odigra i sportsko klađenje, ali igranje na aparatima joj je zanimljivije. Dobitak, priznaćete, u bolje ruke nije mogao da ode...

„Ponavljam, nikad za aparat nisam sela s pretpostavkom da ću osvojiti veliki novac. Nemam ni neke posebne rituale. Najčešće igram igru Book of Ra ili Sedmicu, a tog srećnog dana igrala sam Slot-o-pol. Zadovoljna sam dobicima koji su upola veći od uložene sume, više volim, žargonski rečeno, da igra što duže traje...“

Kada se aparat „oglasio“ i kada su prisutni u kladionici MOZZART shvatili ko je srećni dobitnik iskreno su se radovali. Drago im je da je dobitnik redovan igrač, a ne kako bi to oni rekli, „slučajni prolaznik“.

„Zaista sam dobila iskrene čestitke, i ne mogu vam opisati kako sam se osećala kada se to dogodilo. Prva pomisao bila je da sam dobila bronzani džekpot koji obično iznosi dve do tri hiljade dinara, ali dva miliona!!!“

Njen prijatelj, koji je u tom trenutku sedeo za aparatom do nje, nije imao takve dileme, odmah mu je sve bilo jasno.

„Nela, dobila si dva miliona, rekao je. Dva miliona u kreditima, u neverici sam ga upitala. Ne, u dinarima, odgovorio mi je! Bila sam u najmanju ruku zatečena.“

Nela ima samo reči hvale kada se radi o profesionalnosti naše kompanije i brzoj isplati dobitka. Mi joj još jednom čestitamo i želimo da ga potroši u zdravlje!

