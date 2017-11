Mrkela: Smetaju mi crveni kartoni, baca se senka na našu dominaciju!

Sportski direktor crveno-belih dotakao se i novog ugovora Gelora Kange

Tri poslednje utakmice - tri pobede. I gol-razlika 14:1. Superiorno deluje Crvena zvezda u domaćim okvirima, Boaći i Pešić su se raspucali u pravom trenutku pred gostovanje BATE Borisovu.

Međutim, senku na trijumfe srpskog šampiona bacile su kontroverzne odluke arbitara. U Čačku je Srđan Obradović isključio Kostića posle 13 minuta igre, a sličan scenario viđen je i u subotu kada je na najvećem srpskom stadionu gostovao Rad. Građevinari su odlukom Pipera ostali sa igračem manje nakon što je isključio Ajkovića zbog prigovora.

Dovoljno da se crveno - beli razmahnu.

„Kao sportskom direktoru Crvene zvezde meni ti crveni kartoni smetaju. To je krajnje bespotrebno. Baca se senka na naše pobede, iako smo igrali odlično. Ti crveni kartoni za fudbalere Borca i Rada su samo poremetili ritam utakmica. Pa poslednji meč smo bolje igrali kada smo bili u egalu, kada je bilo 11 na 11, visio je gol Rada u svakom napadu. Ponavljam, meni to smeta, jer Crvena zvezda igra dominantno“, rekao je Mitar Mrkela prilikom gostovanja na televiziji Arena sport.

Prvi čovek Zvezdinog sportskog sektora dotakao se i drugih tema. On je govorio i novom ugovoru Gelora Kange.

„Intenzivno smo razgovarali sa njim. Verujem i nadam se da će Gelor Kanga uskoro produžiti ugovor, verujem već ove sedmice. Očekivao sam da se to desi još pre deset dana, ali došlo je do zastoja“, istakao je Mrkela.

