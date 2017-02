Muka, muka, ali spas je Đuka! Loš Partizan preživeo premijeru! (VIDEO)

Golom mladog reprezentativca crno-beli slavili na Banjici – 1:0

Kad je lako – Uroš Đurđević! Kad je teško – Uroš Đurđević! Kad drugima ne ide – njemu je potrebno samo malo da ravnopravnu utakmicu usmeri na Partizanovu vodenicu! Stigla je nova godina, promenilo se i godišnje doba, ali kapiten mlade reprezentacije Srbije ne menja stare, dobre navike. On je i najbolji igrač Partizana i crno-beli talisman i barjaktar u borbi za titulu.

Sve gore navedeno imali smo priliku da vidimo i danas na Banjici. Mučio se tim Marka Nikolića protiv Rada, ali je hitac sjajnog napadača u hladnom februraskom danu ugrejao srca i tela Grobara. Možda nedovoljno da za prikazano u prvom prolećnom kolu dobiju visoko ocenu, ali sasvim dovoljno da Parni Valjak zadrži korak za vodećom Crvenom zvezdom i ponovo dođe na misus šest – 1:0

Imaće šta da kaže Marko Nikolić izabranicima i igračima koje najviše veruje. I u četiri oka i na kolektivnom sastanku. Partizan je bacio prvo poluvreme, a onda je na energiju, bolji pristup i inspiraciju Đurđevića došao do trijumfa. Što bi navijači u šali rekli: „Kad je muka tu je Đuka (nadimak mladog napadača)“

Delovalo je tokom priprema u Sloveniji i na Kipru da je Marko Nikolić od Partizana napravio moćnu napadačku mašinu. Odnosno da će Leonardo kao lutajući, ili što bi trener rekli lažni, špic, razigrati kompletnu postavu srpskog vicešampiona. Ali na prolećnoj premijeri Parni Valjak je naišao na tvrdo.

Kada igrate protiv organizovane ekipe poput Rada ne možete da poletite bez krila. A crno-belima je upravo nedostajalo to- udari po bokovima. Nekadašnji član Olimpijakosa Marko Janković bio je u kontra ritmu, nije dobio nijedan duel... Kada se tome doda da je Leonardo ostao bez prostora i da je često morao da se vraća nazad, jasno je što su Grobari umesto kreacije videli jedno veliko ništa. Ima do partije učenika Marka Nikolića, ali ima i do organizovane čete sa Banjice.

Tandem zadnjih veznih Drinčić-Ćulum predstavljao je prvi, a ujedno i najjači bastion odbrane Građevinara. Pokupili su veliki broj ničijih lopti i olakšali posao vrlo dobrim štoperima domaćina Marašu i Pajoviću. Ono što većini njihovih kolega iz domaće lige nije uspelo njima – jeste.

Kvalitetno su parirali Urošu Đurđeviću, mada je posle kiksa Maraša golman Filipović panterskim skokom sprečio autogol mladog reprezentativca. Bilo je to sve što je Partizan napravio za prvih 45 minuta. Više razloga da žale imali su domaćini. Trener Građevinara Nebojša Petrović je u neverici vrteo glavom posle promašenog zicera Lutovca u 23.minutu. Bio je mladi reprezentativac sam ispred Kljajića koji je sjajno intervenisao...

Kao da je trener Rada osetio šta može da se desi. Nije mnogo trebalo Urošu Đurđeviću da pokaže kakva je zmija od napadača. Uspeo je u tom 55.minutu da se otrgne iz čeličnog zagrljaja Maraša i pokupi odbitak posle centaršuta iz prekida. Šutirao je jako i precizno. Baš centarforski. Kao što kasnije reagovao centarforski kada je ispred sebe imao prazan gol. Pogodio je stativu.

Bio je to ujedno i najuzbudljiviji period meča. Posebno zbog činjenice da Građevinari nisu želeli da se predaju bez isplajenog metka. Sreća je u 75.minutu sačuvala crno-beli. Nekadašnji vezista Partizan je šutirao sa 16 metara jako i precizno. Ali pogodio je stativu.

RAD - PARTIZAN 0:1 (0:0)

/Đurđević 55/

Stadion: Kralj Petar Prvi

Gledalaca:1500

Sudija: Srđan Jovanović

RAD (4-5-1): Filipović, Ljubinković, Maraš, Pajović, Radivojević - Drinčić, Ćulum (od 60. Dimitrijević), Lutovac, Denić, Rodić (od 72. Petković) – Đenić (od 60. Milošev). Klupa:

PARTIZAN (4-4-2): Kljajić - Vulićević, Ostojić, Milenković, Miletić – Janković (od 60. Mihajlović), Jevtović, Everton, Stevanović (od 86. Ilić) - Leonardo (od 89. Tavamba), Đurđević.

SUPERLIGA - 22. KOLO:

Mladost Lučani - Radnički Niš 1:0 (0:0)

/Bojović 79pen/

Subota:

Borac Čačak - Bačka 1:0 (0:0)

/Jovanović 67/

Napredak - Voždovac 0:0

Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0 (1:0)

/Plavšić 40, Petković 81/

Čukarički - Javor 2:1 (0:1)

/Ožegović 63, Jevtić 82 - Amanović 35/

Nedelja:

Metalac – Radik ODLOŽENO

Spartak Ždrepčeva krv – Vojvodina 1:4(0:1)

/Mudrinski 56 - Meleg 5, Babić 54, Malbašić 59 i 86/

Rad – Partizan 0:1 (0:0)

/Đurđević 55/

