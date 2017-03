Murijel je glavna faca Đenove! Sampdoriji Derbi dela Lanterna (VIDEO)

Lukavi Kolumbijac iskoristio veliku grešku Olivijea Ntčama u 71. minutu i doneo svojim navijačima veloko slavlje - 0:1

Veličina slova A A A

Derbi velikih timova, fantastične atmosfere, ali osrednjeg fudbala. Tako se može nazvati okršaj između Đenove i Sampdorije, čuveni Derbi dela Lanterna, koji je večras rešen jednim potezom, zapravo jednom velikom greškom koju je kaznio sjajni Luis Murijel i doneo velko slavlje svojim navijačima - 0:1 (0:0).

A bio je to tek drugi udarac ekipe Marka Đampaloa u okvir gola Eugenija Lamane i to samo dva minuta kasnije nakon prvog. A za sve je odgovoran bio Olivije Ntčam, koji je poslao očajnu povratnu loptu ka Ezekijelu Munjozu, pa je to iskoristio Murijel, presekao dodavanje i doneo veliko slavlje navijačima Sampdorije u 71. minutu.

Sve pre toga bilo je daleko ispod kvalitetne fudbalske predstave kakvu zaslužuje jedan odvakav meč. Oba tima su se pre svega potrudila da zaustave najopasnije pojedince u protivničkom taboru, pa se tako u potpunoj senci odbrane Sampdorije našao Đovani Simeone. Darko Lazović se konstantno nudio svojim saigračima, ali njegovi brojni prodori i centaršutevi nisu dali željeni rezultat, pa ga je u 76. minutu zamenio Rafaelo Paladino, ali se ništa nije promenilo.

Ispostavilo se da je Sampdorija bila mudrija, nije srljala, čekala je svoje šanse i na kraju jedinu pravu pretvorila u veliko slavlje. Đampaolovom timu ovo je sedma utakmica bez poraza u Seriji A i druga pobeda nad Đenovom u ovoj sezoni.

SERIJA A - 28. KOLO:

Petak:

Juventus - Milan 2:1 (1:1)

/Benatija 30, Dibala 90+7 - Baka 43/

Subota:

Đenova - Sampdorija 0:1 (0:0)

/Murijel 71/

Nedelja:

12.30 Sasuolo – Bolonja

15.00 Kjevo – Empoli

15.00 Fjorentina – Kaljari

15.00 Inter – Atalanta

15.00 Peskara – Udineze

15.00 Napoli – Krotone

20.45 Palermo - Roma

Ponedeljak:

20.45 Lacio - Torino

(FOTO: Action Images)