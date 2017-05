Murinja i igrače bi trebalo da bude sramota!

Roj Kin bez dlake na jeziku

Veličina slova A A A

Takav je, zato ga mnogi vole, ali i ne vole. Roj Kin nema dlake na jeziku, kaže sve što misli, a takav je bio i njegov poslednji nastup na britanskoj televiziji.

Pitali su ga da prokomentariše dešavanja u Mančester Junajtedu, ali su dobili lavinu nezadovoljstva.

Kinu se ne dopada kako izgleda Murinjov Mančester Junajted. A ni nastupi Žozea Murinja mu nisu omiljeni.

"Uvek izlazi sa mnogo različitih izgovora poslednjih meseci. Nema razloga da Junajted ima probleme da se izbori sa svim izazovima. Oni su šesti u ligi, imaju mislim 19 bodova manje od Čelsija. Trenera i igrače bi trebalo da bude sramota zbog toga", rekao je Roj Kin.

Mančeser Junajted će večeras od 21.05 igrati revanš polufinala Lige Evrope protiv Selte. Iz prvog meča vuče 1:0.

"Za klub kakav je Junajted, osvajanje Liga Kupa i Lige Evrope, sa timovima koji tamo učestvuju, treba da bude očekivano. Da budeš toliko daleko od prvog mesta u ligi je ništa manje nego sramotno. Sa igračima koje imaju, sa novcem koji su potrošili, to nije dovoljno dobro", rekao je Kin.

Posavetovao je Runija da ode iz Junajteda.

"Ako ostane još godinu ili dve, igraće, koliko? Desetak, 15 utakmica. To nije dobro ni za koga. A on je igrač koji želi uvek da igra da bi bio u formi. Tako da ako će da bude povremeni igrač u Junajtedu, zaboravite to, on će produžiti dalje".

(FOTO: Action images)