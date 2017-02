Murinjo i Marsijal dosadili jedan drugom: Francuz se vraća kući, Junajtedu ostaje 20.000.000 evra

Ipak neće biti Tjeri Anri na Old Trafordu

Kada je poslednjeg dana prelaznog roka pre godinu i po dana došao u Mančester Junajted, Antoni Marsijal je dočekao kao spasilac koji će u stilu Tjerija Anrija u Arsenalu postati ključni igrač ekipe i vratiti Crvene đavole u vrh engleskog i evropskog fudbala. Bio je to najskuplji transfer nekog tinejdžera u istoriji fudbala...

Marsijal nije uspeo da sam promeni ono što je zatekao na Old Trafordu i utopio se u sivilo Van Galovog tima iako je imao neke blistave role povremeno. U prvoj sezoni je dao 17 golova u svim takmičenjima na 49 mečeva i bio jedan od svetlih tačaka Junajtedovog tima.

Kada je Murinjo zamenio Van Gala, očekivalo se da Marsijal napravi korak napred i posle debitantske sezone u Premijer ligi konačno pokaže pun sjaj zbog kojeg su ga najavljivali kao Anrijevog naslednika. Međutim, potpuno je pao u senku Ibrahimovića i Pogbe, pa čak i Mate, Rašforda, sada i Mhitarjana...

Zato je zimus počelo da se šuška o Marsijalovom odlasku sa Tetra snova pošto nije izgledao preterano zadovoljan ulogom kod Murinja. Dao je samo dva gola u Premijer ligi i došao na spisak potencijalnih velikih prodaja Junajteda u januaru. Do transfera nije došlo iako je Sevilja bila jako zainteresovana za pozajmicu, ali na Ostrvu sada trvde da je posao samo prolongrian do narednog leta. Doduše, ne sa Seviljom već sa Pari Sen Žermenom.

Murinjo misli da je Marsijal jedan od igrača koji nemaju pobednički mentalitet i spreman je da ga proda dok još drži cenu. I dok Mančester može da izvuče novac sa kojim ne bi ostao u velikom minusu. Junajted je pre godinu i po dana platio Monaku 30.000.000 evra za Marsijala uz tri kaluzule o bonusima.

Prva glasi da Kneževima ide još 10.000.000 evra ako Marsijal postigne 25 premijerligaških golova. Do sada je dao 13 , teško da će do kraja sezone stići do broja od 25, ali naredne sezone bi stigao i ovo je jedan od razloga zašto Junajted ne želi dodatno da zavlači ruku u džep. Druge dve klauzule su vezane za Marsijalove nastupe u reprezentaciji i plasman u trci za Zlatnu loptu. Dodatnih 10.000.000 evra ide Monaku ako napadač odigra 25 mečeva za reprezentaciju, a trenutno je dogurao do 15. To je novih 10.000.000 evra koje bi Junajted mogao da plati Monaku ako ne proda Francuza narednog leta...

Zato je razumljivo što engleski klub želi da izbegne plaćanje dodatnih 20.000.000 evra i prosledi Marsijala nekom zaintersovanom klubu narednog leta. Pari Sen Žermen deluje kao ozbiljan kandidat s obzirom da je počeo proces stvaranja nove generacije na Parku prinčeva posle dolaska Zlatana Ibrahimovića. Marsijal bi u Parizu bio dočekan kao predvodnik te nove generacije sa Drakslerom, Veratijem, Areolom, Orijeom, Lukasom Mourom...

Marsijal želi u Pariz na čijim obodima je odrastao i ovo bi za njega bio veliki povratak kući. Pogotovo što u poslednje vreme ima i probleme u privatnom životu koji su često tema ostrvskih tabloida, pa želi da pobegne i od njih.

Na Old Trafordu nije postao Tjeri Anri baš kao što ni pomenuta legenda nije uspela u prvom transferu iz Monaka u Juventusa, ali je zato na popravnom u Arsenalu izrastao u jednog od najboljih igrača sveta. Možda je i za Marsijala tek druga šansa ona prava...

