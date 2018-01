Murinjo: Kraljevi rok end rola, gde ste sad? Neka mi se Pol Skols javi kad osvoji 25 odsto mojih trofeja

„Samo kritikujete“, optužio trener Mančester junajteda bivše asove ovih Crvenih đavola

Možda Žoze Murinjo nikad nije čuo za srpsku muzičku scenu, ali se čini da bi posle pobede Mančester junajteda na gostovanju Evertonu (2:0) najraduje zapevao hit Riblje čorbe „Ja ratujem sam“.

Portugalski stručnjak nije mogao tek tako da pređe preko izjava Pola Skolsa koji se posle neubedljivih igara i loših rezultata Crvenih đavola u decembru zapitao „gde je Pol Pogba kog smo gledali u Juventusu“, uz dodatak „kupili su igrača koji se u Juveu borio, sprintao, postizao golove, a sad se samo šeta terenom“.

I sve to za 105.000.000 evra obeštećenja.

„Možda sam samo imao sreće na ovaj utakmici, pa će kraljevi rok end rola, koji su pričali da sam prošlii put loše odradio posao sad kazati da sam bio dobar“, odmah je bocnuo Žoze Murinjo stručne konsultante u liku bivših premijerligaških asova, naročito onih koji su nekad nosili dres Mančestera. „Svi oni bi voleli da budu u klubu, da nešto rade, ali to je problem koji ja ne mogu da rešim“.

Nije izgovorio, ali je jasno da su u pitanju braća Geri i Fil Nevil, Rajan Gigs, Roj Kin, Oven Hargrivs, međutim, aktuelnom strategu drugoplasiranog tima na tabeli Premijer lige najviše su zasmetale izjave Pola Skolsa. Čuveni vezista iz zlatne ere Aleksa Fergusona se posle tri vezana remija Junajteda osvrnuo na rolu Pogbe, uz ocenu „za taj novac niko u Engleskoj ne bi smeo da bude ni blizu njega“.

„Pol Skols samo kritikuje. Ne mislim da on komentariše utakmice, nego samo kritikuje, što je drugačije od komentarisanja. Ne moramo svi da budemo fenomenalni, kao što je on bio dok je bio igrač. Pol je bio fenomenalan, međutim, to ne znači da svi moramo da budemo takvi. Pol Pogba se trudi, daje sve do sebe uvek. Nekad igra baš dobro, nekad samo dobro, nekad ne tako dobro. A nije Pogba kriv što je zaradio više novca od Pola Skolsa. Nije do Pogbe, jednostavno, fudbal je takav“.

Podsetimo, posle remija Mančestera sa Sautemptonom, Pol Skols se između ostalog i zapitao da li „Pol Pogba trenira kako bi trebalo“, a izrazio je sumnju da „ne izgleda kao neko ko vredi 105.000.000 evra i ko će donositi pobede i trofeje“. Murinja je zabolelo. Morao je da vrati lopticu u dvorište penzionisanog asa.

„Istorija će fudbala pamtiti Skolsa kao fenomenalnog igrača, a ne kao stručnog konsultanta. Više volim da ga posmatram kroz prizmu činjenice da je dao toliko klubu koji ponosno predstavljam svakodnevno i trudim se da pružim maksimum. A ako Pol Skols odluči da jednog dana bude trener, želim mu da bude makar 25 odsto uspešan kao što sam ja, jer je 25 odsto od 25 trofeja, oko šest trofeja. Ja bih tim bio srećan“, dopunio je Murinjo.

Čekajući Pola Skolsa...

