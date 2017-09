Murinjo: Matić danas - 75.000.000 evra!

Trener Mančester junajteda o poremećenom tržištu

Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo izjavio je da je prelazak Nejmara u Pari Sen Žermen za rekord od neverovatnih 222.000.000 evra promenio stanje na tržištu i da je na neki način uštedeo novac klubu, jer bi transferi Nemanje Matića i Romelua Lukaua, da su obavljeni posle toga, vredeli zajedno kao Nejmarov.

Portugalac je za Matića Čelsiju platio 45.000.000 evra, Evertonu za Lukakua još 80.000.000 bez bonusa, ali naglašava da je prelazak Brazilca iz Barselone na Park prinčeva pokrenuo lavinu novca za igrače što dokazuju Usman Dembele (Borusija - Barselona 135.000.000) i Kilijan Mbape (Monako - PSŽ 180.000.000).

„Svi smo jako pametni. Dogodilo se nešto što bi zauvek moglo da promeni tržište. Obično se manje troši kako se bliži kraj prelaznog roka, ali je Nejmar sve promenio, na gore po cenama. Matić bi 31. avgusta vredeo između 65.000.000 i 75.000.000 miliona, a Lukaku 160.000.000 miliona“, rekao je Murinjo za Tajms.

Do ovog leta najveći novac izdvojen za fudbalera držao je baš Murinjo i njegov Mančester Junajted prilikom transfera Pola Pogbe iz Juventusa za 105.000.00 evra.

„Ako je transfer Pogbe prošlog leta bio najskuplji, sada će i Kutinjov da bude veći ako ode u Barselonu. Igrači od 20.000.000 sad vrede 40.000.000, oni od 40.000.000 koštaju 60.000.000 evra“, pogodio je u centar Murinjo.

On smatra da bi Lukaku i Matić klub sa Old Traforda danas koštali oko 220.000.000 evra, ali da su ih doveli za mnogo manje jer su ih završili pre početka „ludnice“.

„Mislim da smo vukli dobre finansijske poteze. To nije ključno, ali je važno“, zaključio je harizmatični stručnjak.

(FOTO: Action images)