Murinjo na kakvog smo navikli: Drugi bi dali sve da budu na našem mestu!?

Menadžer Mančester Junajteda Žoze Murinjo uveren je da bi rivali Crvenih đavola u Premijer ligi dali sve da budu na njihovom mestu u finalu Lige Evrope protiv Ajaksa, radije nego u borbi za plasman u top 4, odnosno Ligu šampiona.

Pobeda nad Ajaksom u finalu u Stokholmu (26. maja) jedini je garant da će Junajted igrati u Ligi šampiona dogodine, a iskusni Žoze pokušava da predstavi to kao izuzetno dostignuće.

„Za Mančester Junajted je najvažnije da osvajamo trofeje. To je mnogo bitnije od plasmana u top 4 u Engleskoj. Zato, ukoliko uspemo da osvojimo treću titulu ove sezone (već su osvojili Liga kup i Komjuniti šild) biće to izvanredan uspeh za nas jer smo znali da se radi o visokom cilju“, kaže Murinjo.

Opet, Portugalac je svestan da finale sa Ajaksom ima i drugu stranu.

„Znam da, ako izugbimo finale, nećemo igrati u Ligi šampiona dogodine. Ali, mi se borimo za titule i uveren sam da bi i ostali klubovi koji se nalaze u top 4 u Premijer ligi dali sve da budu na našem mestu i da se bore za pehar Lige Evrope“, ističe Posebni.

Murinjo kaže da navijači ne treba da budu razočarani, bez obzira što će njegov tim biti šestoplasirani što je najgori plasman Đavola još od čuvene sezone 2013/14. kada su predvođeni Dejvidom Mojesom bili sedmi.

Za to su, kako tvrdi, krive povrede i loš raspored u Premijer ligi.

„Nisam uznemiren jer sam znao da je trebalo doneti odluku u sezoni i odrediti prioritete. Ljudi kažu da sam se kockao, nisam se kockao, niti izabrao Ligu Evrope - ona se sama ponudila. Morao sam da je osvojim jer imam povređene igrače: Janga, Šoa, Roha, Zlatana, Fosu-Mensaha… Da su mi bili zdravi mogao sam da rotiram, ovako sa 14, 15 igrača bolje do ovoga nije moglo“, tvrdi Murinjo.

Na kraju Portugalac poručuje da je sve pod kontrolom.

„Nemoguće je dobiti svaki meč kada nemamo ni dana odmora, kada ne treniramo ispravno. Ne mogu da odem na gostovanje Mančester Sitiju i Arsenalu i pustim petoricu klinaca odjednom na teren, jer ne smem da izgubim sa 5:0 ili 6:0. U teškoj smo situaciji, ali znam šta radim. Ne znam šta drugi rade, niti kako razmišljaju, znam samo šta je važno za nas“, zaključuje Žoze Murinjo.

