Murinjo, ne može se uvek na ružan način do trijumfa: Obradović Anderlehtu spakovao remi! (VIDEO)

Tim iz Brisela uspeo da dođe do remija – 1:1

Pusti utisak, rezultat je važan. Hiljadu puta rečeno, hiljadu puta napisano kada je u pitanju portugalski stručnjak Žoze Murinjo. Činilo se da će i ove noći trener Mančester Junajteda na prepoznatljiv, ružan način doći do velikog skalpa i vrednog trijumfa.

Nije uspeo. Kao da su se neke vanzemaljske sile umešale i odlučila da Anderleht u prvom meču četvrtfinala Liga Evrope dođe do remija nade – 1:1. Velike zasluge za izjednačujući gol idu na adresu reprezentativca Srbije Ivana Obradovića koji je u 86.minutu probio po levoj strani, savršeno centrirao na glavu Dendonkeru.

Bio je to prvi udarac u gol Mančestera, ali hitac koji nije mogao da se brani. Kako se odvijala utakmica belgijski predstavnik može da napuni šake bradom.Anderleh je u uvodnoj fazi bio bojažljiv, verovatno i pročitan. Suzio i9m je prostor Žoze Murinjo do maksimuma, nameravajući da na murinjovski način dođe do pobede koja bi garantovala prolat.

Imao je Mančester kontrolu, a do gola je stigao u finišu prvog poluvremena. Sjajno su u 46.minutu gosti razvili kontru, odlično je šutirao sa ivice kaznenog prostora Lingard, a odbijenu loptu je u nebranjenu mrežu zakucao Mihtarijan.

Taj gol učvrstio je Murinjovu želju da igra ružno, na rezultat. Otupio je oštricu Anderlehtovog napada Portugalac. Nisu mogliu ni do valjanog šuta domaćini, ali je Pogba bio nonšalantan u idealnoj poziciji.Izmene, tačnije uvođenje Čipčijua, Hanija i Teodoruča su prodrmale domaćina i poremetile Murjiovu disciplinu.

Dovoljno da Obradović centrira na opisan način, a Dendonker donese veliku radost domaćim navijačima.

LIGA EVROPE – ČETVRTFINALE – PRVI MEČEVI

Ajaks - Šalke 2:0 (1:0)

/Klasen 23pen, 53/

Anderleht - Mančester Junajted 1:1 (0:1)

/Dendonker 86Mhitarjan 37/

Selta - Genk 3:2 (3:1)

/Sisto 15, Aspas 18, Guideti 39 - Boetijus 10, Bufel 36/

Lion - Bešiktaš 0:1 - u toku

/Babel 15/

