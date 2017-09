Murinjo o neraskidivoj vezi sa Nemanjom Matićem - 28 minuta koji su promenili sve

Iliti kako je srpski internacionalac postao Žozeov čovek od poverenja

Transfer koji je šokirao Englesku. Antonio Konte se protivio, ali je upravu Čelsija obradovala mogućnost za klupsku kasu obogati sa 45.000.000 evra. I to na prodaji 29-godišnjeg igrača. Verovatno su na Stamfordu pomislili da je Žoze Murinjo lud. Opasno su se prevarili. Svima je to postalo jasno vrlo brzo. Murinjo je vrlo dobro znao šta radi. Uostalom, Nemanja Matić je “njegov čovek“.

"Ne mogu da kažem da sam u karijeri sarađivao sa boljim momkom od njega", kategorički će portugalski strateg u intervjuu za Sandej Tajms.

Ima i kako da potkrepi ovakvu rečenicu. Vraćamo film na oktobar 2015. godine. Čelsi igra protiv Sautemptona, Matić je na klupi. U igru ulazi na poluvremenu, posle samo 28 igre Murinjo ga izvodi sa terena. Bio je Portugalac vrlo iskren: nisam želeo da ga ponizim, ali Matić je bio vrlo loš...

"Preživeli smo taj trenutak koji nas je obeležio zauvek. Štampa je tražila krv. Moju krv, njegovu krv ili krv obojice. Bio je baš tužan. I ja sam bio jer to nisu prijatne situacije. To je nešto što sam uradio samo dva puta u karijeri. Ali sledećeg dana Matić mi je prišao i rekao: Nisam srećan zbog onog što si mi uradio, ali ja sam kriv, jer sam igrao tako kako sam igrao i razumem izmenu. Idemo dalje. Nismo dugo nastavili dalje, jer sam nekoliko nedelja kasnije otpušten, ali on je jedan od mojih momaka. Jedan od onih sa kojima sam ostao blizak čak i kad nismo sarađivali. I sad je taj veliki momak kod mene. Još zreliji nego tada", priseća se Murinjo.

Indirektno, hvali još jednog srpskog igrača sa kojim doduše nije sarađivao. Govoreći o Eriku Bajiju...

"Baji je brz, snažan štoper, ali nemojmo da ga odmah poredimo sa zverima kakve su bili Rio Ferdinand i Nemanja Vidić".

I još jedan deo koji smo izdvojili, a tiče se neutoljive žeđi za trofejima.

"To smo mi. Ovog leta sam bio kod kuće u Portugaliji. Sedeo sam u kancelariji, gledao po zidovima. Neke trofeje, medalje, dresove, malo istorije. I pomislio sam: j..o te, baš smo mnogo napravili. Ali to je samo trenutak. Sezona počinje i ideš sve ispočetka. Kad si srećan sa onim što si uradio, kada više ne sanjaš, kada prestaneš da želiš četvrtu titulu u Premijer ligi, peti Liga kup, kad nećeš da osvojiš treću Ligu šampiona... Onda sedi i uživaj u životu. Idi u LA i sunčaj se. Ali to nismo mi", kaže Murinjo.

