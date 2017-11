Murinjo potvrdio: Pogba, Zlatan i Roho spremni za Njukasl

"Svi su se oporavili, trenirali i spremni su za sutra", poručuje Portugalac

Menadžer Mančester Junajteda Žoze Murinjo potvrdio je da su se Pol Pogba, Zlatan Ibrahimović i Markos Roho potpuno oporavili od povreda i da su u konkurenciji za sutrašnji meč sa Njukaslom u okviru Premijer lige (18.30, Sport Klub 1).

Videćemo ko će od njih biti u startnoj postavi posle višemesečne pauze, ali je Gospodin Posebni poprilično zadovoljan što ponovo ima najjače snage na raspolaganju.

"Spremni su da igraju svi koji su bili teže povređeni proteklih nedelja. Svi su se oporavili, trenirali si i spremni su. I Markos Roho i Zlatan Ibrahimović i Pol Pogba", potvrdio je Murinjo za klupsku televiziju.

Roho i Zlatan nisu igrali od aprila i okršaja sa Anderlehtom u Ligi Evrope, dok je Pogba pauzirao od 12. septembra i utakmice sa Bazelom u Ligi šampiona.

"Zlatan se oporavio. Neće igrati 90 minuta jer još nije dostigao optimalnu pripremljenost, ali važno je da nastavi da naporno trenira i stiče minutažu. Što se Pogbe tiče, jako je bitan, videli ste kakav je Junajted bio s Pogbom, a kakav je bez njega. Nismo isti tim i raduje me što se vraća", napominje Murinjo.

Naš Nemanja Matić trebalo bi da bude u timu Crvenih đavola, odmoran nakon reprezentativne pauze u kojoj ga je FSS oslobodio obaveza. Izostaje verovatno povređeni defanzivac Fil Džons, a umesto njega štoperi će biti Smoling i Baji.

Mančester Junajted juri sutra i rekord po broju utakmica bez primljenog gola na Old Trafordu, ali Murinja to ne zanima.

"Ne igramo za rekorde već za pobede i bodove. Ako primimo gol, a damo bar dva ja sam srećan. Branimo se kao tim, to naše brojke pokazuju. Cilj je pobeđivati kod kuće, a golovi ponekad moraju da se prime. Rekordi ne znače ništa, ako nema trofeja", poručio je Žoze Murinjo.

