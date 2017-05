Murinjo VS Konte: Rat za Nindžu!

Ko će pre do sjajnog veziste?

Jedno od imena koje će obeležiti letnji prelazni rok je Radža Najngolan! Kako se bliži početak fudbalske pijace tako se smanjuju šanse da će sjajni Belgijanac ostati u Romi. Poznato je da će Vučica morati da prodaje neke kapitalce zbog finansijskog fer-pleja, a Najngolan je igrač na kojem mogu najviše da zarade. I za kojeg postoji najveći interes potencijalnih kupaca…

Iz Engleske stižu vesti da je Mančester Junajted ozbiljno zagrizao Belgijanca koji je odavno na meti Čelsijevog menaždera Antonija Kontea. Sada Murinjo želi da pokvari planove velikom rivalu.

Za Romu je ovo svakako bolja opcija nego sa Najngolana proda nekom italijanskom klubu. Englezi bolje plaćaju, dinamika isplate je brža, a navijači ne bi bili besni kao u slučaju da Najngolan pojača Inter. Ili možda Juventus o čemu se šuškalo prethodnih dana…

Ostrvski mediji poput Skaj Sportsa pozivajući se na svoje izvore, tvrde da je Junajted spreman za rat oko Najngolana. Čelsi je do sada važio kao fravorit jer Antonio Konte obožava kvalitet popularnog Nindže i za sledeću sezonu kada ga očekuju i evropski ispiti pa mu je potreban jedan takav igrač uz Matića i Kantea. Prošlog leta je Čelsi pokušavao, nudio 40.000.000 evra za Najngolana, ali je Roma odbila

“Da, pričao sam sa Konteom. Bili su baš zainteresovani i želeli su me tamo. Često gledam njihove utakmice, imam tamo mnogo prijatelja. To je najbolja liga na svetu. Pričaćemo opet kada počne prelazni rok”, rekao je Najngolan pre nekoliko meseci.

Moglo bi se zaključiti da Belgijanac ima afinitete prema Čelsiju i da baš zbog toga Mančester Junajted želi što pre da duđe u priču i stekne prednost u pregovorima u odnosu na Plavce.

Roma je Najngolana dovela pre tri godine i Kaljarija za 15.000.000 evra. ovog leta bi mogla da ga proda za tri puta veću sumu. Murinjo i Konte su spremni…

