Murinjo: Ne smem ja da gubim od Čelsija sa 1:5, pa nismo mi Mančester Siti

Mislio šta ko hoće, ovde čak i jeste u pravu...

Četvrtfiale FA kupa protiv Čelsija. Samo tri dana pre no što će Mančester junajted Žozea Murinja igrati utakmicu osmine finala Liga Evrope. Murinjo je besan. Jer on je ipak trener verovatno najvećeg engleskog kluba. Ne Mančester Sitija.

Mada je ovaj put bar na trenutak poželeo je da sedi na klupi Đavola. Bar bi mogao da “uzvrati“ glavešina iz Fudbalskog saveza i TV stanica... Pošto je trener Mančester junajteda moraće da istrpi, jer u Mančester Junajtede žrtvovanje utakmica ne postoji.

Pojasniće “Posebni“...

“Zamislite da tri dana posle utakmice sa Čelsijem u ponedeljak putujemo negde u Rusiju, Tursku ili Grčku? Opet su neki drugi interesi stavljeni ispred klupskih i interesa engleskog fudbala. I niko ne mari za to. Ne mogu protiv Čelsija da izvedem drugi tim. Ne mogu da igram protiv Čelsijem sa U21 igračima kao što je Mančester Siti uradio prošle sezone. Ne mogu to. Mi smo Mančester junajted“, plastično objašnjava Murinjo odsećajući na Sitijevih 1:5 u sličnoj situaciji prošle godine.

I ma šta mu ko rekao - ovde je verovatno u pravu. Najveći na planeti, a Junajted je sigurno u TOP 5, ne smeju sebi da dozvole da kao ovce idu na klanje. Siti ipak nije taj nivo.

“Ne mogu to da uradim FA kupu. Nije to takmičenje krivo za ovakve odluke. To je divno, istorijsko takmičenje i moram da mu ukažem poštovanje. Moram da ukažem poštvanje i navijačima Mančester junajteda. Ne mogu da istrčim na teren sa klincima Ti ljudi koji su odlučivali verovatno su zaslužili takvu reakciju, ali zbog FA kupa i Junajtedovih navijača ne mogu to da uradim“, jasan je Murinjo.

Protiv Čelsija 13. marta na Stamfordu. Pa tri dana kasnije protiv rivala čije će ime saznati u petak na žrebu. Pre toga, u nedelju finale Liga kupa protiv Sautemptona na Vembliju. Verovatno bez Henriha Mhitarjana i Majkla Kerika, koji su se povredili u pobedi od 1:0 na gostovanju kod Sent Etjena sinoć u revanšu šesnaestine finala Lige Evrope.

Mančester junajted je favorit u finalu Liga kupa sa kvotom 1,80 na keca, dok pobeda Sautemptona vredi 4,70.

