Murinjov plan: Šo može da ide! Mata zavisi od Ozila, enigma - Felaini! Aktivacija klauzule za Ereru, Janga i Blinda

Mančester junajted spreman da realizuje nekoliko zamisli

Sve češće priče o mogućoj selidbi Andera Erere u Atletiko Madrid narednog leta naterale su Žozea Murinja da zavrne rukave i krene u proces realizacije svih željenih zamisli iz prethodnog perioda.

Mada Ereri ugovor ističe narednog leta, što znači da bi teoretski mogao već u januaru samostalno da pregovara o novom angažmanu, Murinjo ne brine da bi takav scenario mogao da se dogodi. Naime, u Ererinom ugovoru stoji klauzula o automatskom produžetku saradnje na još godinu dana ukoliko klub reši da ima potrebe za takvim potezom.

Identičan potez Murinjo planira da uradi i sa Huanom Matom, Ešlijem Jangom i Dejlijem Blindom, koji se nalaze u identičnoj situaciji.

Kako javlja dobro obavešteni Telegraf, Murinjo je već aktivirao ovu klauzulu kod Luka Šoa, čime je ugovor engleskog levog beka produžen do juna 2019. godine. Ali, ovaj potez nije napravljen zbog želje da se Šo zadrži, već da bi Junajted uvećao šanse da svojevremeno najskuplje plaćenog tinejdžera proda za sumu od bar 23.000.000 evra. Podsetimo, suma koju je Junajted izdvojio Sautemptonu u leto 2014. godine iznosila je preko 30.000.000 evra.

Fenerbahče se navodno već javio kako bi pokušao da dovede Šoa na pozajmicu u januaru, ali je engleski reprezentativac odmah spustio rampu na potencijalni odlazak u Tursku. U igri su još, šuška se, i Čelsi, Arsenal, Everton i Mančester Siti.

Što se Erere tiče, Španac je dugo bio Murinjov miljenik, ali su komplikacije u pregovorima oko novog ugovora, ali i dobre igre Nemanje Matića, Pola Pogba i donekle Maruana Felainija stavile nekadašnjeg vezistu Bilbaoa u zapećak. U slučaju da ne dođe do pomicanja u razgovorima dve strane oko novog ugovora, klub bi čak mogao da se odluči i na prodaju. Iako je do pre samo nekoliko meseci Erera bio među nedodirljivima na Old Trafordu.

U slučajevima Mate, Janga i Blinda Murinjo ne brine previše, ali bi aktivacijom klauzula sprečio prerane odlaske, dok se u budućnosti ne bi iskristalisale njihove uloge.

Jang je prvi Murinjov izbor na levom boku ispred Blinda, Šoa i Matea Darmijana, ali je problem to što će narednog jula napuniti 33 godine. Kao takav, od Murinja neće dobiti ponudu za produžetak saradnje dužu od jedne godine. Tako da bi klauzula mogla da reši ovaj problem.

Dejli Blind je među najvećim enigmama kluba. Jer, iako tek treba da napuni 27. godinu života, on je počeo samo tri ligaške utakmice i trenutno je u grupi marginalizovanih igrača.

Ipak, najveća enigma je Maruan Felaini. Njegova svita još letos je odbila da prihvati odredbe novog ugovora, a stari mu ističe na leto. Galatasaraj ga je već zvao, ali Murinjo u poslednje vreme sve češće ima razgovore „u četiri oka“ sa Belgijancem kako bi ga ubedio da prihvati ponudu i ostane u Junajtedu i posle leta.

Na pitanje - da li bi Huan Mata trebalo da ode iz Junajteda, odgovor je - sve zavisi od Mesuta Ozila. Murinjo ima sigurnu opciju u aktivaciji klauzule, ali bi Matina pozicija u timu mogla da bude ozbiljno ugrožena ukoliko Nemac zaista pojača klub na leto. Ozil postaje slobodan igrač na leto, Murinjo ga je već pikirao kao veliko pojačanje, a dobra saradnja iz Reala vrlo lako bi mogla da se nastavi i na Teatru snova.

Biće to vrlo zamršena priča...

