Murinjova opsesija – zadnji vezni

Porgugalac dovođenjem Nemanje Matića nastavio niz angažovanja defanzivno orjentisanih igrača u veznom redu, što je činio u svim svojim prethodnim klubovima

Žoze Murinjo je neko kome opsesiju predstavljaju pobede, nadmudrivanje protivika i osvajanje trofeja. Pre svega onih najvažnijih, kao što su šampionska titula i pehar Lige šampiona, a u dosadašnjoj karijeri u Manečester junajtedu još uvek nije bio ni blizu tom cilju, iako je govorio kako pehari u FA kupu i Ligi Evrope predstavljaju veliku satisfakciju za njega. Svima je jasno da to nije istina.

Portugalac je sve svoje dominante timove gradio pre svega na čvrstoj defanzivi i snažnom veznom redu, iz kojeg je kasnije proizilazio i moćan napad, a to sada želi da uradi i na Old Trafordu. Gotovo je izvesno da će to dobiti sa Nemanjom Matićem, pa nije ni čudo što je toliko insistirao na njegovom dovođenju i učinio ga najskupljim srpskim igračem u istoriji našeg fudbala. Srpski reprezezentativac je plaćen 45.000.000 evra, a Crveni đavoli su konačno dobili igrača koji im je nedostajao na sredini terena.

Portugalac je poznat po tome da je u svim svojim timovima insistirao na dovođenju igrača upravo takvog profila. Kada je došao u Čeli 2004. godine na Stamford je doveo četvoricu defanzivno orejtisanih vezista Majkla Esijena, Džona Obija Mikela, Lasanu Dijaru i Tijaga. Najviše je pokazao onaj koji je i najviše plaćen, a to je Esijen, kojeg je doveo iz Liona za 38.000.000 evra i u jednom trenutku ga učino najboljim zadnjim veznim igračem u Evropi.

Slično je učinio i kada je došao u Inter, angažovao je Sulija Muntarija i Tijaga Motu u dva različita prelazna roka. Pronašao im je uloge u te dve sezone, od kojih je druga krunisana titulom prvaka Evrope. U Madridu je „taj igrač“ bio Sami Kedira, koji je doveden iz Štutgarta za 14.000.000 evra i na Santijago Benabeuu ostao punih pet sezona.

Nemanja Matić je sjajnog Portugalca impresionirao u dresu Benfike, pa ga je doveo samo šest meseci nakon povratka u Čelsi za 25.000.000 evra i ubrzo ga učinio nezamenjivim delom veznog reda. Ta ljubav prema načinu igre srpskog veziste nije prekinuta ni nakon odlaska Gospodina posebnog sa Stamforda posle serije loših rezultata u decembru 2015. godine. Kada je preuzeo Mančester junajted Portugalac je znao šta želi, i ta želja mu se ostvarila godinu dana kasnije. U međuvremenu je doveo i Pola Pogbu za neverovatnih 105.000.000 evra. Francuz je više ofanzivnije orjentisan, ali Murinjo u njemu vidi idealnog partnera Matiću, sa kojim bi činio granitni vezni red Mančester junajteda.

ČELSI (2004 - 2007)

Majkl Esijen (Lion - Čelsi) – 38.000.000 evra

Obi Mikel (Lin – Čelsi) – 20.000.000 evra

Lasana Dijara (Avr – Čelsi) – 4.500.000 evra

Tijago (Benfika – Čelsi) – 12.000.000 evra

Ukupno: 74.500.000 evra

INTER (2008 - 2010)

Tijago Mota (Đenova – Inter) – 10.200.000 evra

Suli Muntari (Portsmut – Inter) – 15.000.000 evra

Ukupno: 25.200.000 evra

REAL MADIRD (2010 – 2013)

Sami Kedira (Štutgart – Real Madrid) – 14.000.000 evra

Ukupno: 14.000.000 evra

ČELSI (2013 – 2015)

Nemanja Matić (Benfika – Čelsi) – 25.000.000 evra

Ukupno: 25.000.000 evra

MANČESTER JUNAJTED (2016 - ?)

Nemanja Matić (Čelsi – Man. Junajted) – 45.000.000 evra

Ukupno: 45.000.000 evra

