Murinjovski, takmičarski i - kukavčki: Selta se naigrala fudbala, Junajted se provukao u finale! (VIDEO)

Đavoli se pošteno kockali, ali remijem protiv Selte overili plasman u finale - 1:1

Došlo je vreme da Junajted krene po novi evro trofej! Poslednji put Crveni Đavoli su imali šansu da 2011.godine donesu najprestižniji pehar na Old Traford, ali je Barselona bila boja. Sada je u pitanju B produkacija, zvana Liga Evrope, ali je Žoze Murinjo dobio idealnu šansu da oplemeni sezonu ibar na kratko vrati slavne dane Junajtedove prošlosti.

Finale u Stokholu je overeno takmičarskom, reklo bi se povremeno i jako kukavičkom igrom protiv Selte (1:1). Ništa novo kada je u pitanju Žoze Murinjo. Portugalac je posle vođstva odlučio da ščepa goluba u ruci, nije mario za utisak... Bila je to klasična defanzivna kocka Žozea Murinja koja mu se na kraju isplatila... A moglo je da bude drugačije. Ekipa Selte je bila bolja, naigrala se fudbala u drugom poluvremenu, ali nije na kraju uspela... Ako ništa drugo skupo je prodala kožu i nadigrala Junajted u finišu meča.

Murnjo je u ranoj fazi meča došao do onog čemu je težio. Junak prve utakmice Rašford je u tom 19.minutu odlično centrirao, a Felainiji je sačekao loptu na drugoj stativi prevario Alvareza.

Mančester je posle toga igrao na rezultat. Nekoliko prilika domaćina odlično je poskidao Alvarez, dok je protivtežu predstavljao odlični Sisto. Međutim, nekoliko sjajnih soloparitura nije oplemenio golom. A imao je šansu.

Delovalo je povremeno da se Junajted ozbiljno kocka. Gol u mreži Romera mogao je u potpunosti da otzvori dvomeč i unervozi publiku na Old Trafordu. I to se desilo. Promašivao je Guideti, promašivsao je i Sito, ali nije Ronkalja. Odlično je glavom pogodio u 87.minutu. Umesto raspleta, tada je došlo do zapleta. Viđeni su kartoni, gužva, nervoza, isključenja Ronkalje i Baija. Junajted je preživeo, a možda nije zaslužio. Videlo se to i po reakcijama jako nervoznog Žozea Murinja. Gudieti je u poslednjim sekundama promašio finale. Mogao je da uzdrama Evropu...

MANČESTER JUNAJTED - SELTA 1:1 (1:0)

/Felaini 17 - Ronkalja 85/

MANČESTER JUNAJTED (4-3-3): Romero – Valensija, Baji, Blind, Darmijan – Felaini, Erera, Pogba – Mhitarjan (od 77. Kerik), Rašford (od 89. Smoling), Lingard (od 86. Runi);

SELTA (4-3-3): Alvarez – Maljo, Kabral, Ronkalja, Honi – Vas (od 46. Hozabed), Radoja (od 68. Bongonda), Ernandez – Aspas, Guideti, Sisto (od 80. Bovo).

