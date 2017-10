Muslin: Ne uzdamo se u austrijske probleme, nego u naš kvalitet

Cilj je jasan - tri boda u Beču i direktan plasman na Mundijal...

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Beča)

Danima već ponavljamo kao papagaj: David Alaba, Martin Harnik, Marsel Zabicer, Martin Hintereger. Poslednja četiri otkaza za tim Marsela Kolera. Plus su tu varnice na relaciji Fudbalski savez Austrije - igrači. Stvara se utisak: idealna situacija za reprezentaciju Srbije. Međutim, selektor Slavoljub Muslin je oprezan.

"Neki put se desi da ekipa koja ma mnogo problema prevaziđe to, jer želi da dokaže da su oni u pravu. Mač je to sa dve oštrice. I ovi što igraju mogu da budu bolji od ovih koji nisu tu. Ne računamo na njihovu oslabljenost, nego na naš kvalitet", decidirano će Muslin na konferenciji za novinare.

Ne traži alibi. Cilj Orlova se zna - pobeda na "Ernst Hapel" stadionu i direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji kolo pre kraja kvalifikacione Grupe D.

"Mi smo ovde došli da pobedimo, ali lakše je to reći nego učiniti. Za mene je Austrija na početku kvalifikacija bila najopasniji protivnik i mislio sam da su ubedljivi favriti za osvajanje prvog mesta. Po rezultatima se ispostavilo da nije tako. Ne znm zbog čega, jer imaju dobre igrače. I prva utakmica sa njima u Beogradu je bila veoma teška. Najviše šansi nam je stvorila Austrija".

Znak pitanja nad Filipom Kostićem - zdrav i nespreman

Ipak, situacija se promenila, sada uloga favorita pripada Srbiji, a čini se i većinska podrška sa tribina "Ernst Hapel" stadiona.

"Očekujemo mnogo naših navijača. Samo bih apelovao da navijaju za nas, ne protiv protivnika. Pa neka bolji pobedi", apeluje selektor.

Austrijske novinare zanimalo je i da li bi Aleksandar Dragović i Marko Arnautović, da nisu već debitovali za Austriju, bili na Muslinovom spisku? Dobili su diplomatski odgovor.

"Reč je o dvojici izvanrednih igrača, svaki trener bi ih voleo u timu. Ali ja sam zadovoljan onim što imam", rekao je Muslin.

Kapiten Branislav Ivanović nije bio posebno raspoložen za priču.

"Kad je selektor sve već lepo rekao", nasmejao se Ivanović.

"Nama je najbitnije da smo svi mi fizički spremni, uz par tih problemčića što se tiče igrača. Ali ko god da izađe na teren biće 100 odsto spreman".

Isto važi i za štopere? Jer oni su kroz ove kvalifikacije ipak morali najviše da se prilagođavaju zbog čestih povreda i suspenzija. Pa će i sada Ivanović uz sebe imati druge saigrače od onih sa kojima je branio gol protiv Irske.

"Primorani smo na to.Ali jedan od kvaliteta ove ekipe je što imamo mnogo različitih i mnogo kvalitetnih igrača. Siguran sam da će svi dati maksimum i da ćemo uspeti. A nadam se i da da ćemo da sačuvamo svoj gol i da tako doprinesemo dobrom rezultatu".

Bio bi to zaista veliki rezultat. U ovom timu samo se Ivanović, Aleksandar Kolarov, Vladimir Stojković, Zoran Tošić i Ivan Obradović sećaju kako to izgleda na nekom velikom takmičenju...

"Jeste, ali ne zaboravite da smo imali promenu generacija posle Mundijala 2010. godine. Potrebno je vreme da sve to sazri. Sada u ovim kvalifikacijama pokazali smo da zaslužujemo da budemo na Svetsko prvenstvu".

Tabela:

