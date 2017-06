Muslin o Sergeju: Kad bude bolji od ostalih - zvaću ga

„Slažem se sa Đokovićem da je dobar igrač, tako da nema problema“, rekao je selektor Srbije

Veličina slova A A A

Ni u mladoj, ni u A reprezentaciji. Skoro da ne prođe sedmica, a da italijanski novinari i navijači Lacija na raznim forumima ne udele komplimente Sergeju Milinkoviću Saviču, međutim, njega ovog leta nećemo gledati u opremi sa obeležjima FSS.

Neće ga biti ni na Prvenstvu Evrope za mlade selekcije u Poljskoj, usled rampe rimskog kluba, a ne nalazi se ni u Staroj Pazovi, gde se najbolji državni tim sprema za meč sa Velsom (11. juna), jedan od prelomnih u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji.

Sergeja nema, međutim, to ne znači da je zauvek van domašaja našeg selektora. Uostalom, Slavoljub Muslin je rekao da će ga pozvati. Iako to nije datumski precizirao...

„Sergej će doći u tim kad bude bio bolji od ostalih koji su sad pozvani za utakmicu s Velsom“, rekao je Muslin u razgovoru za Kurir.

Selektorove reči došle su kao neka vrsta obrazloženja na izjavu teniskog asa Novaka Đokovića koji je tokom Mastersa u Rimu rekao da mu je „Sergej Milinković Savić postao miljenik, jer je odigrao odlično“ i da ako sme da kaže „vrlo mu je čudno što ne igra u reprezentaciji s obzirom na igru koju pruža“.

„Ne znam šta je tačno rekao Novak. Tačnije, pročitao sam, ali nisam siguran da su to njegove reči. I ako jeste, poštujem. Novak je toliko zadužio srpski sport i Srbiju, kao najbolji sportista svih vremena, da može reći šta god želi. Sve što dolazi s njegove strane uopšte ne može da me naljuti. On ima pravo na svoje mišljenje, a ja se slažem da je Sergej Milinković Savić dobar igrač, tako da nema nikakvih problema“, dodao je Slavoljub Muslin za Kurir.

(FOTO: Star sport)