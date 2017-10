Muslin otvorio dušu: Sergej hteo da bira, Kežman vodio hajku! Nisam dozvolio da polusvet naređuje ko će biti pozvan, a ko će igrati

Bivši selektor progovorio o razlozima odlaska sa klupe reprezentacije Srbije i zašto je Milinković Savić precrtan na prvom okupljanju

Vratio je Srbiju na fudbalsku mapu ozbiljnog fudbala posle osam godina i postao prvi selektor u Evropi u poslednjih 25 godina koji je za plasman svoje reprezentacije na veliko takmičenje nagrađen otkazom. Dan posle odlaska sa kormila reprezentacije Srbije, Slavoljub Muslin se prvi put u javnosti opširno oglasio o razlozima.

U razgovoru za sajt Večernje Novosti i Hotsport.rs, Muslin je napokon progovorio i o problemu zbog kojeg Sergej Milinković Savić nije dobijao poziv u reprezentaciju što mu je zamereno kao najveći minus iako je ostvario željeni rezultat.

Srpski stručnjak je otkrio da je radio sa „bočnim udarima“ i da sebe smatra pobednikom posle svega.

„Navikao sam tokom svoje karijere, duge i uspešne u skladu sa svojim realnim ambicijama, da budem pod pritiskom, ali nikada nisam napuštao svoj kolosek. Radio sam transparentno, borio se sa „bočnim vetrovima“ koji su jenjavali kako smo se približavali plasmanu u Rusiju, kaže Muslin. Ja sam odgovarao za rezultat, i postigao sam realno uspeh koji se čekao osam godina, pa odlazim, posle svega, kao pobednik. Neki to žele da omalovaže, ali podrška navijača je dokaz moje uspešne misije“, rekao je Muslin za Hotsport.rs.

U razgovoru za Novosti dodaje:

"Prvo želim da pričam samo o suvim činjenicama. Ja sam svoj zadatak ispunio. Srbija ide na Mundijal kao prva u grupi. Podsećam da su mnogi za našu ekipu govorili da su u njoj gubitnici, iako su neki od igrača u prošlim kvalifikacijama za EP u Francuskoj bili nešto mlađi i igrali u mnogo boljim klubovima. Zatim, konstantno se pominje da smo igrali u slaboj grupi. Podsećam da sam Srbiju preuzeo u maju prošle godine, kada je ona bila 56. na FIFA rang-listi. Baš u tom periodu su Austrija, Vels i Republika Irska bili učesnici EP, Vels i polufinalista. Vels je tada bio 12, Irska 23, a Austrija 31. na toj listi. Mi smo u grupi sa ovim selekcijama bili prvi, imali šest pobeda, tri remija i samo jedan poraz. esionalaca".

O zamerkama za slabu igru...

"Kažu, jedva smo pobedili Gruziju. Podsećam da je Srbija jedina selekcija u grupi koja je oba puta pobedila taj tim. Gruzija je uzimala bodove Austriji u Beču, Velsu u Kardifu i Ircima u Tbilisiju. Podsećam i da je Francuska pred kraj kvalifikacija izborila plasman u Rusiju tesnom pobedom nad Belorusijom, a da su u pretposlednjem kolu sa onakvim timom igrali samo 0:0 sa Luksemburgom kod kuće".

Nekima se nije sviđao sistem 3-4-3.

"Igrali smo u različitim sistemima u kvalifikacijama za neka prethodna takmičenja, pa znamo kako smo prošli. Uostalom, u fudbalu ne postoji dobar ili loš sistem, već samo onaj koji donosi rezultate. Činjenica da smo u kvalifikacijama davali u proseku dva gola po meču dovoljno govori o našem sistemu. Tri napadača su nam bila više nego produktivna. Mitrović je dao šest golova i imao jednu asistenciju, Kostić dva gola i dve asistencije, nad njim su napravljena i dva penala, a Tadić je postigao četiri gola i imao čak sedam asistencija".

Muslin otkriva i konkretne razloge rastanka sa FSS: Nije dozvolio da mu se mešaju u sastav tima!

„Nisam hteo da dozvolim da mi neko „naređuje“ ko bi trebalo da igra, koga da pozovem, ko to zaslužuje… Nikada u karijeri nisam dozvolio tako nešto i nikada se to neće dogoditi. Ne postoji teoretska šansa da mi menadžeri, čaršija i polusvet sastavljaju tim. Nije tim jedanaest najboljih, već jedanaest onih koji mogu da pruže najviše u mojoj koncepciji. Niko nije imao garantovano mesto, išli smo korak po korak“.

Konkretno, o nepozivanju Sergeja Milinković Savića je napokon otkrio celu priču i da vezista Lacija nije želeo da igra na poziciji koja mu je nuđena.

„Nije on sporan, ali postoje principi. U maju, kada smo bili zajedno, nije želeo da odrađuje ulogu koju sam mu namenio. Ovde nema biranja, ovo nije klub već kolektiv. Iskakao je iz klišea, pa Iguain, koji igra dobro za Juventus, nije u reprezentaicji. Primera je milion… Nema ko me nije zvao za njega, ali neka pravila moraju da se ispoštuju. Ako neko hoće na mala vrata, kod mene to ne može. Menadžer Milinković-Savića (Mateja Kežman, op. a.) vodi u žutoj štampi hajku protiv mene. Nalazio je za sagovornike neke bivše fudbalere da tvrde kako Sergej mora da igra. Tog menadžera možda nekako i razumem, jer želi da zaradi velike pare na Sergejevom transferu. Ja i danas tvrdim da je Milinković-Savić dobar igrač, baš kao i Ljajić, ali je kod mene prednost imao Tadić, koji je u poslednjim kvalifikacijama bio treći najproduktivniji evropski igrač. Koliko se pričalo o Sergeju, očekivao sam da ga reprezentaciji Srbije preporuči čak i papa koji živi u srcu Rima i mogao je često da ga vidi u dresu Lacija".

Nije imao ni preveliko poverenje u Adema Ljajića.

"Podsećam da je Ljajić do sada odigrao 23 meča za Srbiju, dao je ukupno tri gola, a u kvalifikacijama za EP je na sedam mečeva dva puta tresao mrežu. Dakle, Sergej i Ljajić su imali jaku konkurenciju. Zbog svega ovoga ne razumem hajku i blaćenje, jer su igrači, moj stručni štab i Goran Bunjevčević ispunili zadatak koji je bio pred nama".

O Aleksandaru Pirjoviću kaže:

„Ne znam ko je trebalo umesto njega? Momak je dobar, to je pokazao, videlo se protiv Gruzije, gde je omogućio pobedu golom. Priče su suvišne, pogotovo proizvoljne“.

Bivši selektor trvdi da nije želeo da ostupi od svog načina rada.

„Nemam šta da tražim, kad drugi žele da bude po njihovom. Ja idem svojim putem, a on se za sada pokazao kao pogodak. Igrači su dolazili sa osmehom, komunikacija je bila dobra… Kod nas sve može, ali kod mene ne. Idem dalje, možda drugi bolje znaju“.

Muslin kaže i da očekuje da ga FSS propisno obešteti pošto je Savezu doneo ogroman novac plasmanom u Rusiju.

„Sve je poznato, kao i obaveze druge strane, a ne vidim razlog da ne dobijem šta mi pripada. Doneo sam FSS-u mirnu kasu, da mogu mirno da žive godinama“.

Tvrdi da ima ponude za novi posao...

„Zvali su me već iz par klubova. Ali, želim prvo da uživam sa unucima u Švajcarskoj, bar do naredne nedelje, kad dolazim u Beograd. Nastavljam dalje, mislim na budućnost“.

